Jessica Thivenin trompée par Thibault Garcia ? Elle évoque des "moments de faiblesse" et s'explique !

"Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, je ne t'aime plus !" Ce sont les terribles balancés par Thibault Garcia à son épouse Jessica Thivenin, comme raconté dans les pages de Mes enfants, mes batailles, le livre que la belle a récemment publié. Depuis la sortie de l'ouvrage, le couple fait face à plusieurs rumeurs, notamment à propos d'une éventuelle tromperie avec une danseuse rencontrée dans l'un de ses clips. En story sur Instagram, la maman de Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021) s'explique.

"Des bouts sont sortis de mon livre, des bouts là où ça a été compliqué dans la relation avec mon mari. Sachez qu'on est des êtres humains... Il y en a plein qui me disent : 'Je croyais que vous étiez une famille parfaite !' Eh bien non, lâche Jessica Thivenin. Il n'y a pas de famille parfaite, et je pense que la famille parfaite n'existe pas. Dans toutes les familles il y a des problèmes, plus ou moins. Nous on a enduré beaucoup de choses, pour les personnes qui ont lu mon livre, c'est vrai qu'on a eu des temps très compliqués. Avec Maylone surtout (...). On a eu des moments de faiblesse comme dans tous les couples."

Justement, ces moments de faiblesse ont-ils mené à une (ou plusieurs) supposée(s) tromperie(s) ? Questionnée à ce sujet, la jolie blonde qui affichait une incroyable perte de poids à son retour du tournage des Apprentis aventuriers (W9) répond sans détour. "Là je vois des histoires de tromperies, mais n'importe quoi ! Je ne réponds même pas parce que c'est donner de l'importance à des choses qui n'existent pas", déclare-t-elle d'abord. Et de poursuivre alors : "Si vous avez des questions à poser, je vous conseille de lire mon livre. Je vous ai parlé en toute honnêteté !" Enfin, l'ex-compagne de Julien Tanti – qui est lui-même désormais en couple avec Manon Marsault – tient à préciser que le principal, "c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien".

De son côté, Thibault Garcia n'a pas réagi à ces rumeurs le disant infidèle.