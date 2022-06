Jessica Thivenin trompée par Thibault avec une figurante de son clip ? Sa version dévoilée

Paru depuis seulement quelques jours, le livre Mes enfants, mes batailles deJessica Thivenin fait déjà couler beaucoup d'encre. Dans ce nouvel ouvrage, la candidate de télé-réalité dévoile notamment comment s'est déroulée sa seconde grossesse et révèle qu'elle se serait séparée de son époux Thibault Garcia lorsqu'elle était enceinte de leur fille Leewane (née en août 2021).

Déjà parents de Maylone (2 ans), le couple aurait failli exploser il y a quelques mois à cause d'une infidélité supposée du jeune homme. Selon Jessica, son mari aurait flirté dangereusement avec une figurante de son clip Hasta Luego. Pire, après une énième dispute lors de sa seconde grossesse très compliquée (tant physiquement que nerveusement), Thibault lui aurait dit qu'il ne l'aimait plus et qu'il préfèrerait qu'elle avorte afin qu'ils se séparent définitivement.

Des crises graves avec Thibault

"Ça a failli péter", a avoué Jessica il y a quelques jours sur Instagram avant la sortie de son livre en librairies. "Ça a pété !" reprenait alors son mari. Un ouvrage où elle révèle "les crises graves avec Thibault" mais aussi leur rupture et leur réconciliation. "On ne nous prévient jamais de tous les problèmes qui vous attendent quand vous voulez avoir des enfants. Moi je vous en parle, et je vous dis tout, sans rien cacher" indique-t-elle d'ailleurs dans le résumé de son livre.

Accusé d'avoir trahi Jessica avec une jeune femme surnommée Lily Dubaï (l'ancienne maitresse supposée de Laurent Correia), celle-ci avait démenti fermement ces rumeurs infondées sur les réseaux sociaux. "J'ai déjà croisé Thibault et Jessica. Thibault ne m'a jamais regardé. Ses yeux, il ne les a jamais posés sur moi en fait. Arrêtez d'inventer des trucs comme ça. Je ne les connais pas Jessica et Thibault. Lorsque je les ai croisés aux mêmes tables que moi à Dubaï il y a plusieurs années, ils ne m'ont jamais mal regardé. Ils ne m'ont même pas regardé tout court en fait, ils ne m'ont jamais calculé. Pourquoi vous voulez les mettre dans une sauce avec moi ?" confiait la jeune femme, bien déterminée à ne pas se laisser entraîner dans un énième scandale sur la Toile.