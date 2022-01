Jessica Thivenin inquiète : jolie frayeur avec son fils Maylone... et un verre d'eau

Une nouvelle "catastrophe" est arrivée dans la famille Thivenin. L'adorable Maylone a malencontreusement cassé l'une de ses dents alors qu'il buvait... un verre d'eau. Sur Snapchat, Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia sont apparus inquiets pour la santé de leur précieux petit garçon. "J'ai une petite question mon fils s'est cassé une dent en haut. Est-ce que comme c'est la dent de lait qui va partir on s'en fout ou est-ce qu'il faut quand même aller chez le dentiste et qu'il lui répare parce que ça peut faire mal ?" demande-t-elle à ses abonnés le 15 janvier 2022. De son côté, le garçonnet (né le 7 octobre 2019) ne pleure pas et ne semble pas du tout traumatisé par ce léger incident.

En story, la maman de Maylone a dévoilé une photo de cette fameuse dent cassée. Sur le cliché, on découvre qu'il a abîmé une de ses incisives du haut, à l'avant de sa bouche. "On va la réparer", confie par la suite Jessica Thivenin, qui semble s'être finalement décidée à aller chez le dentiste. Visiblement fier de sa "blessure", le petit garçon a également posé pour dévoiler sa dent cassée. Seul hic, il ne semble pas comprendre que sa dent cassée se situe en haut... et non en bas de sa bouche. "Il n'a pas compris qu'il a cassé en haut", ajoute avec humour l'ancienne candidate de télé-réalité.

Pour rappel, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont parents de deux enfants : Maylone, né le 7 octobre 2019, et Leewane, née le 22 août 2021. À sa naissance, le petit Maylone était né avec une atrésie de l'oesophage (une malformation du 'tube' qui relie la bouche à l'estomac) et avait dû subir de nombreuses opérations chirurgicales. Très fort, le petit garçon est désormais en parfaite santé et semble même être devenu un véritable "casse-cou". "En tout cas Maylone il est hyper costaud il est trop beau, il est tellement gentil", avait révélé l'ancienne candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde à propos de son fils âgé de 2 ans.