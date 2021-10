Jessica Thivenin et Thibault Garcia dévoilent enfin le visage de leur fille Leewane

La venue au monde de la petite Leewane n'a d'ailleurs pas été de tout repos pour la mère de famille. Car comme lors de sa première grossesse, cette dernière a, une nouvelle fois, rencontré de grandes difficultés. Son col de l'utérus s'ouvrant trop rapidement, elle a alors été forcée d'avoir recours à un cerclage (une intervention chirurgicale afin d'éviter une potentielle fausse couche). Sans compter qu'avant son accouchement, la jeune marseillaise a dû être alitée jusqu'à la naissance de son second enfant. Des précautions qui ont beaucoup aidé la jeune femme de 32 ans à mettre au monde sa petite fille.

Quelques jours après la naissance de son deuxième enfant, c'est avec beaucoup d'émotion que Jessica Thivenin avait d'ailleurs partagé la rencontre entre Maylone et Leewane : "Là ça y est, on est à la maison. On a ramené Leewane à la maison", avait-elle confié en septembre dernier, heureuse. Et de poursuivre : "C'était incroyable, la rencontre avec son frère, c'était...J'ai pas les mots, c'était fou. C'était le troisième plus beau jour de ma vie. La naissance de mes enfants plus leur rencontre. C'était wow."