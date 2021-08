Jessica Thivenin : Après deux grossesses difficiles, elle prend une grande décision

Le 22 août 2021, ce fut le soulagement pour Jessica Thivenin. La star des Marseillais a donné naissance à sa fille Leewane, un curieux prénom qu'elle a récemment expliqué, après avoir passé de longs mois dans l'incertitude. Bien que né prématurément et toujours surveillé à l'hôpital, le bambin est en bonne santé, ce qui ne pourrait pas plus faire plaisir à sa maman. Et pour cause, tout au long de sa grossesse, Jessica Thivenin a bien cru perdre sa fille. Une grossesse similaire à celle qu'elle avait vécue pour Maylone (1 an et demi), né qui plus est avec de lourds problèmes de santé. Deux expériences traumatisantes pour la femme de Thibault Garcia, laquelle a pris sa décision : elle n'aura pas d'autres enfants.

"Maintenant, je sais que je peux aimer un enfant autant que Maylone. Je pense que je vais vraiment me chauffer à en faire plein d'autres", a-t-elle ironisé en story Instagram ce samedi 28 août 2021. Et pour elle d'ajouter plus sérieusement : "Non je rigole, c'était une blague. Mais c'est vrai, je rassure toutes les mamans qui vont avoir un autre enfant, vraiment vous allez l'aimer autant. Moi par contre, je ferme la boutique ! Stop, fini ! C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille, donc ça suffit pour moi, j'en reste là, mais c'est que du bonheur".

Jessica Thivenin a tout de même un pincement au coeur en se disant qu'elle ne cajolera plus de tout petits bébés. "C'est vrai que ça va me manquer parce que, ça là, ça n'a pas de prix", a-t-elle reconnu avec tendresse en posant son regard sur sa fille.

L'avenir lui réserve à coup sûr d'autres instants tout aussi magiques que la naissance d'un enfant. Son projet premier est pour l'heure de repartir avec sa famille au grand complet à Dubaï où elle vit. Ville qu'elle a quittée depuis plusieurs mois maintenant.