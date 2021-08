Thibault Garcia blessé et obligé de subir une opération : "Ce n'est pas la joie..."

Le tournage de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du Monde n'aura pas été de tout repos. En plus des inévitables problèmes qui sont certainement survenus entre tous les candidats, il y en a un qui s'est retrouvé blessé. Il s'agit de Thibault Garcia ! En effet, le jeune homme avait accepté de participer à la compétition de W9 alors que sa femme Jessica Thivenin était encore enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Leewane née prématurément le 22 août dernier.

Thibault Garcia s'était alors octroyé une petite parenthèse durant cette période compliquée en retrouvant ses amis, jusqu'à ce que ne survienne un accident. Résultat, il est obligé aujourd'hui de passer sur le billard. Sur Snapchat ce mercredi 25 août 2021, le jeune homme a pris la parole pour révéler la cause de son mal être. "Petit topo, hier matin je suis parti faire une IRM parce que je me suis blessé dans Les Marseillais. Ça fait deux mois que le tournage est terminé et en fait je boite un peu, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. En fait, j'ai une rupture des ligaments croisés antérieurs, ainsi que le ménisque cassé, ainsi que de l'eau et des kystes dans la jambe. Voilà, j'ai le genou déboité en fait et ça fait deux mois que je marche avec. Je vais devoir me faire opérer. Je vais devoir tenir comme ça jusqu'à Dubaï parce que je vais me faire opérer là-bas. Ce n'est pas la joie", a-t-il annoncé.

Bien qu'il soit en mauvaise posture, Thibault Garcia demeure le plus heureux grâce à la naissance de sa petite fille, moins de deux ans après qu'il ait accueilli son aîné Maylone. Si la grossesse de Jessica Thivenin n'a pas été une partie de plaisir, le bambin est heureusement aujourd'hui en bonne santé. La petite Leewane doit tout de même rester sous surveillance à l'hôpital pendant plusieurs jours, le temps que tous ses organes finissent de bien se développer. Dès lors qu'elle aura le feu vert pour sortir, toute la famille au grand complet pourra alors retrouver son nid douillet à Dubaï après de longs mois passés à Marseille.