Jessica Thivenin amincie 2 jours après l'accouchement : les tristes raisons de cette perte de poids express

Le 22 août 2021 est une date marquante pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia. L'heureux couple a accueilli son deuxième bébé, une adorable petite fille prénommée Leewane. Et deux jours seulement après son accouchement, elle affiche une silhouette incroyablement amincie. Ce mercredi 25 août 2021, alors que son corps post-grossesse en a surpris plus d'un, l'heureuse maman s'explique sur cette perte de poids express.

"Hier j'ai mis une photo. J'avoue que j'ai perdu beaucoup de poids", lance d'abord la starlette des Marseillais de W9. Et d'en expliquer les tristes raisons : "Mais déjà pendant ma grossesse, je n'étais pas énorme. J'ai vécu une grossesse à stress, j'étais très stressée, pas du tout sereine. Donc forcément, j'ai pris le même poids qu'une personne normale. J'ai vécu un accouchement, ma fille est partie en néonatalogie avec l'oxygène... Forcément tu perds du poids avec ce stress." Jessica Thivenin a vécu une grossesse difficile, elle a été alitée de longues semaines et a accouché bien avant son terme. Comme cela est prévu en France, son bébé donc suivi de près par le service néonatalogie.

Si beaucoup ont compris la perte de poids de la jeune maman, d'autres ont semble-t-il été plutôt virulents... "Pour ceux qui m'ont un peu dit : 'Tu n'as pas honte de t'afficher comme ça, ce n'est pas la normalité', je vous réponds. On est toutes différentes, on vit des choses différentes qui font que nos corps réagissent différemment. Si j'avais pu avoir 5 ou 10 kilos de plus et que ma grossesse s'était passée normalement, que je n'avais pas risqué de perdre ma fille toutes les semaines, que j'avais accouché comme une lettre à la poste et que j'avais pu rentrer chez moi déjà, j'aurais choisi cette option avec plaisir", assure la jeune femme.

Malgré ces complications, avec son amoureux Thibault Garcia, elle se dit "très heureuse". Il faut dire que le couple a vécu pire lors de la naissance de Maylone en octobre 2019. Après une grossesse elle aussi compliquée, Jessica Thivenin a vécu de douloureuses épreuves : son bébé a été mis en couveuse, opéré dans la foulée à cause d'une malformation de naissance, une atrésie de l'oesophage. Un véritable cauchemar pour le couple qui savoure désormais le bonheur en famille, à quatre.