Jessica Thivenin amincie 2 jours après l'accouchement : photo de sa silhouette (presque) retrouvée

"Notre fille LEEWANE est née cette nuit le 22 août à 3h32, elle pèse 2kg460. Elle est là enfin parmi nous.

Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat' mais elle est forte, je suis tellement fière de nous! Merci mon dieu, 34SA + 6", a écrit Jessica Thivenin quelques heures après la naissance de sa fille. Une heureuse nouvelle pour la maman qui a connu une deuxième grossesse difficile. Toujours à la maternité, la star des Marseillais n'est plus très présente sur les réseaux sociaux. Elle a néanmoins pris le temps de dévoiler sa silhouette post-grossesse, deux jours après l'accouchement.

Maylone (1 an) est grand frère mais il n'a pas encore rencontré sa petite soeur. Et pour cause, ses parents se relaient à son chevet. Si cette deuxième naissance est synonyme de bonheur (il faut dire que celle du fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia a été suivie de plusieurs complications), elle épuise le couple qui redécouvre les nuits mouvementées. "On ne fait pas trop de stories, on avait oublié... ça nous a tué la nuit", a fait savoir la maman qui avait les traits tirés le 23 août 2021 depuis l'hôpital. Puis, la maman qui n'a plus trop de temps à consacrer à ses abonnés leur a fait un beau cadeau : une photo de son corps après accouchement. À J+2 exactement. La star qui avait été critiquée par certains pendant sa grossesse pour ne pas avoir pris assez de poids, a fondu comme neige au soleil. Elle a pris la pose depuis sa chambre en short et brassière (voir notre diaporama).

Souriante malgré la fatigue, Jessica Thivenin se réjouit d'avoir pu connaître un bonheur que la plupart des parents connaissent : tenir son bébé dans les bras. Cela n'a pas été le cas pour Maylone qui, à peine né, avait été mis en couveuse, a été opéré et n'avait pas pu être enlacé par ses parents et ce, pendant un long moment.

Le jolie blonde est donc heureuse même si un retour à la maison ne semble pas d'actualité comme elle l'a ensuite précisé.