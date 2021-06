Jessica Thivenin "juste alitée" : accusée de trop se plaindre, elle s'en prend aux "rabat-joies"

Si certains internautes l'ont soutenue dans l'épreuve qu'elle est en train de vivre, d'autres n'ont pas compris qu'elle soit négative et l'ont fait savoir. Agacée, la maman de Maylone (1 an) a donc fait une mise au point en story Instagram, ce mardi 1er juin. "J'étais en train de regarder mes commentaires et de bloquer des gens du coup parce qu'ils me saoulent. Vous savez hier quand je disais que c'était la pire fête des Mères pour moi, j'ai le droit d'être pas bien moi aussi. Ce n'est pas parce que mon bébé ou mon fils Maylone n'est pas mort que je n'ai pas le droit de me plaindre de ma situation. J'ai vu toutes les rabat-joies arriver : 'Oh ça va, moi mon fils est mort, toi tu es juste alitée'. On ne peut pas se comparer tout le temps aux gens. Je sais qu'il y a pire mais j'ai le droit de dire que je ne suis pas bien", s'est-elle indignée. Jessica Thivenin a ensuite invité les internautes qui n'apprécient pas de suivre son quotidien à se désabonner.

Le 18 mai dernier, l'épouse de Thibault Garcia a révélé qu'elle était hospitalisée car sa poche des eaux s'est rompue et qu'elle a perdu du sang. Peu de temps après, elle a pu retourner chez elle. Mais des fans intrusifs l'ont empêchée de se reposer comme il le fallait, ce qui lui a déclenché de nouvelles contractions. Elle a donc de nouveau été hospitalisée un jour ou deux. Depuis Jessica Thivenin est très surveillée car, si sa fille naît tout de suite, les médecins ne pourront pas la sauver. La raison ? Elle n'en est qu'à son cinquième mois de grossesse.