Jessica Thivenin, le curieux prénom de sa fille : elle explique son choix très original

Leewane, voilà comment Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont choisi d'appeler leur fille née dans la nuit du 22 août 2021. Un prénom plus qu'original et pour cause, il n'existe pas. La star des Marseillais en a dit plus depuis l'hôpital.

En story Instagram, vendredi 27 août 2021, la jolie blonde de 31 ans a décidé de s'expliquer sur le prénom de son deuxième enfant, celui-ci ayant visiblement suscité beaucoup d'interrogations. "Pour vos questions, il vient de ma tête, tout simplement", a-t-elle expliqué en dévoilant un imprim' écran du site les-prenoms.org qui révèle en effet qu'en tapant Leewane dans la barre de recherche, rien ne ressort.

"J'aime la rareté", a-t-elle ajouté en dévoilant, toujours grâce à ce site, qu'aucun bébé répondant au prénom Leewane n'est référencé en France, en Belgique, aux USA, au Royaume-Uni ou encore en Suisse. Puis, Jessica Thivenin a précisé que sa création originale "sonnait bien". Enfin, pour elle, ce qui compte c'est que ses enfants "aient des prénoms rares et uniques comme leurs histoires".

Un souhait qu'elle avait déjà exaucé avec Maylone, son fils âgé d'un an. En février 2020, quelques mois après son premier accouchement, elle avait en effet raconté avoir, là encore, inventé le prénom de son fils : "Thibault aimait Lyon mais je trouvais que ça faisait trop Lion. (...) J'ai réfléchi à Lyon, Kaylon, Maylone. J'ai trouvé ça trop beau mais ça n'a aucune signification précise. Je l'ai cherché dans ma tête toute une nuit. Je n'avais que cela à faire quand j'étais alitée. Je me rappelle encore de cette nuit-là. Je n'en ai pas dormi. Je cherchais des prénoms. J'ai noté les prénoms sur mon téléphone pour le dire à Thibault le lendemain à son réveil. Il m'a direct répondu 'Maylone, c'est celui-là son prénom'. Après on a commencé par appeler notre bébé par ce prénom."