Jessica Thivenin : L'histoire déroutante derrière le prénom de son fils

La vie de Jessica Thivenin a pris un nouveau sens dès l'arrivée de son premier enfant, un petit garçon appelé Maylone né le 7 octobre 2019. D'après ses récentes confidences, le choix de ce prénom ne fut pas une mince affaire. En effet, pour nos confrères de Télé Loisirs, la jolie blonde de 30 ans explique avoir eu du mal à trouver un terrain d'entente avec son mari Thibault Garcia. "Thibault et moi n'étions pas d'accord sur les deux prénoms que nous avions choisis. Pendant ma grossesse, Thibault appelait le bébé par un prénom et moi par un autre. Avant le terme de ma grossesse, on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse un vrai prénom", s'est-elle souvenue.

La Marseillaise la plus célèbre du PAF poursuit en révélant l'idée d'origine de son chéri : "Thibault aimait Lyon mais je trouvais que ça faisait trop Lion." C'est toutefois dans ce sens que Jessica Thivenin finit par avoir "un coup de coeur" : "J'ai réfléchi à Lyon, Kaylon, Maylone. J'ai trouvé ça trop beau mais ça n'a aucune signification précise. Je l'ai cherché dans ma tête toute une nuit. Je n'avais que cela à faire quand j'étais alitée. Je me rappelle encore de cette nuit-là. Je n'en ai pas dormi. Je cherchais des prénoms. J'ai noté les prénoms sur mon téléphone pour le dire à Thibault le lendemain à son réveil. Il m'a direct répondu 'Maylone, c'est celui-là son prénom'. Après on a commencé par appeler notre bébé par ce prénom."

De doux souvenirs pour la jeune maman, qui a depuis vécu de douloureuses épreuves. Et pour cause, Maylone est né avec de sérieux pépins de santé. Il avait notamment dû être opéré d'urgence car il souffrait d'une atrésie de l'oesophage. Après quelques jours en soins intensifs, le bébé était finalement ressorti de l'hôpital en bonne santé. Malheureusement, les semaines qui ont suivi ont été marquées par de nouvelles frayeurs, à savoir des étouffements qui auraient pu être dramatiques pour le bambin. Désormais, c'est plus sereinement que la petite famille évolue un jour après l'autre. Récemment, Jessica Thivenin, Thibault et leur fils ont même pu s'octroyer un break sous le soleil de l'île Maurice. Autant de chemin parcouru qui ne fait que rendre encore plus spécial le prénom de Maylone.