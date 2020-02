Jessica Thivenin "écoeurée" : Ses souvenirs avec son fils Maylone perdus

C'est un moment que Jessica Thivenin a attendu longtemps : partir en vacances avec sa petite famille. Après des mois d'inquiétude et de chagrin liés aux problèmes de santé de son jeune fils de 3 mois, Maylone, la jolie blonde a enfin pu se ressourcer avec les deux hommes de sa vie. Ensemble, ils ont mis le cap sur l'île Maurice pour des vacances placées sous le signe de l'amour et de la sérénité. Mais désormais habitué aux mauvaises surprises, le couple n'a pas pu terminer son séjour sous les meilleurs auspices.

Sur ses réseaux sociaux, Jessica Thivenin est donc apparue au plus mal pour annoncer à sa communauté que le pire était arrivé. "Aujourd'hui, c'est compliqué. On est un peu énervé", explique-t-elle face caméra et filmant son mari Thibault le visage fermé. La raison de leur nervosité ? Une défaillance signée Apple, responsable de la perte de toutes leurs photos, dont celles de Maylone depuis sa naissance. "Apple fait des iPhone de m****. Moi j'ai déjà tout perdu une fois, mon chéri l'année dernière à Bali, il a tout perdu une fois et là, il vient de tout reperdre cette nuit. Donc en fait, il n'y a plus les vidéos et photos de Maylone quand il est né, de l'hôpital, de tout.. Le téléphone pour l'instant est en mode grillé", se désole l'ancienne candidate des Marseillais. "J'avais 14 000 photos... Je suis dégoûté", lâche Thibault dans le fond.

Très remontée, Jessica Thivenin poursuit : "Ça sert vraiment à rien, tu payes des téléphones une fortune et, au final, ils sont même pas capables de garder tes photos. C'est pas possible de tout perdre à chaque fois. Ils forcent à mettre dans les Clouds, mais on n'a pas envie, en fait. Écoeurant !" Les amoureux ont beau avoir tout essayé pour trouver le moyen de restaurer leur appareil, rien n'y fait. Heureusement, il leur reste la plateforme sociale Instagram pour constater l'évolution de leur bébé puisque, depuis sa naissance, il y est incontestablement la star. Pour le reste, nul doute que Jessica Thivenin et Thibault Garcia se recréeront rapidement de nouveaux souvenirs... mais à l'aide d'autres téléphones.