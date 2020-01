Jessica Thivenin – Son fils Maylone malade : une voyante l'avait prédit

En 2018, Jessica Thivenin et Thibault Garcia participaient en Espagne au tournage des Marseillais VS Le Reste du monde avec le reste de leurs amis. À cette époque, la candidate emblématique de télé-réalité commençait déjà tout doucement à envisager son départ de la famille pour vivre pleinement à Dubaï avec son chéri. Mais avant de dire adieux aux caméras et aux villas luxueuses, la jolie blonde de 30 ans était toujours à fond dans la compétition. Toutefois, entre deux épreuves, elle s'était octroyé une sortie avec Thibault dans les rues de Marbella où avait lieu le tournage. Le couple s'était alors amusé à rencontrer une voyante, laquelle en savait beaucoup plus qu'eux sur leur avenir.

"Tu seras mère", a prédit cette dernière. Avant de demander : "As-tu prévu d'être enceinte ?" Face à la réponse positive de Jessica, elle assurait que cette envie allait se concrétiser. Et en effet, un peu plus d'un an plus tard, les amoureux accueillaient leur premier enfant, un petit garçon prénommé Maylone. Mais la voyante avait également lu à travers ses cartes que le bambin surmonterait plusieurs épreuves. Un souvenir qui est revenu à la mémoire de sa maman la nuit dernière comme elle l'a confié dans sa story Instagram. "Hier soir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en fait, je me suis rappelé de la voyante en tournage à Marbella qui nous avait dit 'votre fils, ce sera un enfant de la chance, vous pourrez l'appelez Chance'. Et avec tout ce qu'il nous est arrivé depuis le début, je me dis qu'on a vraiment de la chance. C'est abusé", a-t-elle constaté quelque peu chamboulée. "On va changer son prénom d'ailleurs", s'est alors mis à ironiser Thibault.

Il est vrai que les premiers mois de Maylone n'ont pas été de tout repos. Depuis sa naissance, le nourrisson rencontre de sérieux problèmes de santé et a été hospitalisé à plusieurs reprises. Si aujourd'hui, les choses semblent en nette amélioration, ses parents s'évertuent à le surveiller constamment en espérant qu'aucun nouvel incident ne survienne et que ladite chance reste de leur côté.