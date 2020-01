Jessica Thivenin et Thibault – Leur couple en danger ? "On ne fait plus rien"

La vie de Jessica Thivenin et Thibault Garcia a complètement changé depuis la naissance de leur premier enfant, Maylone. Mais les amoureux ne s'attendaient certainement pas à ce que le bambin rencontre de graves problèmes de santé. Hospitalisé d'urgence à plusieurs reprises, le petit garçon est désormais sous la constante surveillance de ses parents. À tel point que ces derniers n'osent plus sortir sans lui. Mais alors que l'année 2020 démarre sous de meilleurs auspices pour la famille qui vit à Dubaï, Jessica s'est résolue à s'accorder du temps en amoureux avec Thibault.

Via sa story Instagram, l'ancienne candidate des Marseillais explique pourquoi il est devenu essentiel pour elle de se détacher de son enfant. "Ce soir, on va laisser notre fils seul à la maison, enfin il va être gardé ce soir. C'est vrai que Maylone, on fait tout avec lui, on l'emmène partout, depuis son accident, on a peur. Il a fait mon anniversaire avec nous, Noël... On ne le lâche pas, quoi. On part plus en soirée, on ne fait plus rien. Il y a que le Jour de l'an, il était avec l'infirmière pédiatrique et encore, on était au restaurant au-dessus de l'hôtel et à la boîte de nuit qui était à dix minutes à pied."

En étant omniprésente auprès de son jeune fils, Jessica s'est rendu compte que sa relation avec Thibault en prenait un sacré coup. "On est tout le temps avec lui, on n'a plus de vie de couple, on ne fait plus rien, on a peur de le laisser, alors qu'il ne faut pas du tout vivre comme ça après un accident. Donc on va essayer de temps en temps d'avoir des moments à nous aussi. Même si c'est pas facile, il faut le faire parce que c'est pas possible pour notre couple. On est à la maison, on regarde une série, on se couche... tous les soirs, c'est pareil. Il faut qu'on stimule notre vie", confie-t-elle, déterminée. Et de rassurer : "Notre couple va bien, mais on a besoin de se retrouver, de profiter de nos amis, de vivre, quoi." Jessica Thivenin est d'autant plus sereine à l'idée de s'octroyer un break des couches et des biberons qu'elle a installé un système de sécurité incroyable dans sa maison. "Et puis honnêtement, maintenant, j'ai des caméras partout. Dans toute la maison, il y a des caméras, je l'entends même respirer. Je suis rassurée." Les tourtereaux peuvent ainsi être sûrs de passer avec sérénité une bonne soirée.