Jessica Thivenin soulagée, le bilan de santé de son fils Maylone est rassurant

Après avoir terminé l'année 2019 entourés de leur famille et de leurs amis, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont retrouvé leur nid douillet à Dubaï. Un retour à la maison qui s'est déroulé sans encombre pour le couple et leur fils Maylone. Malgré tout, une visite à l'hôpital a été réalisé au bout de quelques heures passées chez eux comme l'a révélé la jolie blonde via son Instagram dimanche 5 janvier 2020. "On est bien rentré hier soir, on a défait nos valises à 3 heures du matin, et voilà on s'est réveillé ce matin, on est à l'hôpital, on doit checker Maylone, par rapport à son opération du mois de décembre, pour voir si tout va bien."

Souvenez-vous, à ce moment-là, Jessica et Thibault ont eu la peur de leur vie après que leur fils se soit une nouvelle fois étouffé. Le nourrisson, devenu tout bleu, avait alors cessé de respirer. Heureusement, pris en charge à temps et grâce aux premiers soins prodigués par sa maman, il s'en sortait indemne. Depuis, Jessica et Thibault sont très à cheval sur sa santé. C'est pourquoi, dès leur retour à Dubaï, ils se sont empressés de faire un point. Et bonne nouvelle pour la petite famille, Maylone ne s'est jamais aussi bien porté. "Maylone va très bien. C'est bon, on a tout checké, et c'est parfait. Demain, on doit encore contrôler avec un autre docteur. Oui parce que mon fils a le droit à plein de docteurs. Mais je suis contente, tout va bien. On peut rentrer à la maison" a confié l'ancienne vedette des Marseillais visiblement soulagée.

De retour chez elle, Jessica Thivenin a continué de donner des nouvelles de Maylone à sa communauté. En plus d'être en pleine forme, le bout de chou né le 7 octobre 2019 prend chaque jour un peu plus de force. "Je suis très fière de mon bébé parce que ça y est c'est un grand. Il prend son biberon espacé de toutes les quatre heures même l'après-midi. Normalement, c'est toutes les trois heures, on a réussi à espacer d'une heure, c'est très bien. Et puis il a bien grandi, il fait 5,3 kilos. Il mange bien à la cantine mon fils !" s'émerveille-t-elle. Parents et bébé peuvent enfin couler des jours heureux.