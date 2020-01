Jessica Thivenin et Thibault se disputent en direct : "Allez l'insulter !"

La fin de l'année s'est terminée en beauté pour Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Après avoir eu des frayeurs à répétition en raison de la santé fragile de son fils Maylone, le couple a enfin pu souffler le temps des fêtes. De retour à Marseille à cette occasion, les amoureux ont enchaîné les sorties avec leur famille et leurs proches, comme pour les 30 ans de la jolie blonde, événement auquel tous les Marseillais étaient conviés. Une véritable bouffée d'air frais pour les jeunes parents.

À quelques jours de retrouver leur nid douillet à Dubaï, Jessica et Thibault profitent de derniers moments de détente avec leurs fratés. Ce jeudi 2 janvier 2020, c'est au restaurant qu'ils se sont tous retrouvés. Mais un événement est quelque peu venu assombrir cette belle journée. En effet, depuis qu'ils sont de retour en France, Thibault a semble-t-il renoué avec une vieille habitude, celle de fumer. Il a été pris en flagrant délit par Jessica qui se filmait sur Snapchat et les internautes ont pu assister à une petite scène de ménage. "On se cache derrière le buisson pour aller fumer ?", lance Jessica face à son chéri et Kevin Guedj amusés d'être pris la main dans le sac. Thibault a beau essayer de se justifier, assurant qu'il ne s'agissait simplement que d'un petit écart à l'occasion des fêtes, Jessica ne prend pas. "Il essaye de me mentir ! Il se cache pour fumer ! Ils sont allés fumer, ils se cachent, je vais les buter, ça va pas le faire", s'agace-t-elle sur la plateforme sociale. Et de poursuivre avec humour : "J'ai un service à vous demander, allez tous l'insulter !"

De retour de sa petite sortie, Thibault n'a pas fini d'en entendre parler. "Tu touches plus ton fils, tu pues la cigarette", lâche l'ancienne vedette de télé-réalité. "Je me suis lavé les mains dix fois, tu es folle ou quoi ?", se défend alors le jeune homme, en vain. "Tu m'as fait un bisou, tu sens mauvais, tu puais de la bouche", martèle Jessica. Heureusement, cette petite brouille n'a pas réussi à entacher leur après-midi et c'est le sourire aux lèvres que tout ce beau monde a pu terminer le déjeuner. Plus tard, Jessica a retrouvé son fils Maylone, qui se porte à merveille. Sur Instagram, elle a d'ailleurs fait le bilan de son année éprouvante en remerciant dans la foulée ses followers pour leur soutien sans faille : "Je tenais à vous remercier du fond du coeur d'avoir était là chaque jour, chaque instant, de m'avoir soutenu dans les moments les plus durs, merci du fond du coeur, je vous aime."