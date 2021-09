Jessica Thivenin: Sa fille Leewane est enfin à la maison et a rencontré son grand frère

Jessica Thivenin affirme qu'elle et son mari ont fondu en larmes en voyant leur grand garçon accueillir sa petite soeur à bras ouverts. Une rencontre que la maman "appréhendait" beaucoup : toute la journée, elle n'a pensé qu'à ce moment et stressait !

Au bord des larmes, Jessica Thivenin a eu quelques mots gentils pour le personnel soignant, qui s'est occupé de son nouveau-né et de son couple. "Ils ont été hyper présents, ils nous ont rassurés. Ils nous ont laissé nous reposer quand on en avait besoin... Ils ont été adorables !"

"Notre famille est enfin réunie et on va enfin pouvoir kiffer", conclut l'ancienne candidate des Marseillais. Heureuse et fière de sa petite tribu, Jessica Thivenin a toutefois fait le choix de ne plus avoir d'enfants. "C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille, donc ça suffit pour moi, j'en reste là. C'est que du bonheur mais je ferme la boutique !", expliquait-elle en story le 28 août dernier.