Jessica Thivenin : Les images de l'accouchement difficile de Maylone dévoilées

Vient ensuite l'accouchement difficile de la jeune femme où elle apprend que son fils est né avec une atrésie de l'oesophage (une malformation du 'tube' qui relie la bouche à l'estomac). Désespérée et inquiète juste après son accouchement, elle explique : "Bon après une longue journée que notre fils a passé dans la couveuse, il est parti dans un autre hôpital avec son père pour avoir l'opération parce qu'il a l'oesophage qui n'est pas connecté avec l'estomac (...) mais voilà on reste positifs et j'attends mon mari qu'il revienne qu'il me donne des nouvelles. En tout cas Maylone il est hyper costaud il est trop beau, il est tellement gentil, il pleure pas j'ai hâte qu'il revienne que je le prenne dans les bras."

Des images qui ont su toucher le coeur des internautes, fan du courage de Jessica, de Thibault mais aussi du petit Maylone. "Tellement émouvant ! Bravo à vous, vous vous êtes battus pour Maylone et maintenant pour votre fille ! Vos enfants pourront être fiers", "Vous êtes tellement fort et courageux. Magnifique moment. Merci de nous l'avoir partagé", "Vous êtes des parents formidables. Vous n'avez JAMAIS abandonné. Maylone est un guerrier, comme vous. Vous êtes un exemple pour tous", "Magique et émouvant, félicitations pour Maylone et courage pour votre future fille. Je vous souhaite que du bonheur", peut-on lire en commentaires.