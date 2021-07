Jessica Thivenin au bord des larmes : grosses tensions et dispute avec Thibault...

Jessica Thivenin traverse malheureusement encore une grossesse bien difficile. Enceinte de son deuxième enfant, la star de télé-réalité se retrouve une nouvelle fois alitée. Déjà très affectée par cette situation, elle a été très contrariée ce vendredi 9 juillet 2021 à cause de son mari Thibault Garcia. Et pour cause, ce dernier a fait la fête en boîte de nuit. Chose qu'elle a apprise sur la Toile...

"Bon, je n'ai pas fait de snap aujourd'hui, je n'ai pas le moral, je ne suis pas bien... Avec mon mari on s'est embrouillé ce matin, parce que Monsieur était en boîte de nuit hier. À la base il était parti filmer un clip et puis il a fini en boîte de nuit et je l'apprends sur les réseaux sociaux. Bref, ce matin on s'est disputé...", a-t-elle confié en story Instagram, peinant à retenir ses larmes.

Qui plus est, Jessica Thivenin a reçu de mauvaises nouvelles lors de sa dernière visite chez le médecin. Alors que la naissance de sa fille ne doit pas avoir lieu avant deux mois, la suite de sa grossesse est toujours à risque. "J'ai eu des contractions toute la nuit, j'en ai souvent en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Donc je suis allée chez le gynéco, notre fille ça va, c'est juste que mon col a diminué de moitié. Je suis dégoûtée parce que je ne fais rien, mais voilà c'est diminué quand même. Bon en soit, notre fille va bien, il reste encore du liquide, elle a grandi, moi j'ai grossi mais voilà, mon col a rétréci. Donc il faut un peu tout surveiller, ça me saoule...", a-t-elle déclaré toujours avec beaucoup d'émotions.

Une situation très éprouvante à vivre qui plonge la jolie blonde de 31 ans dans un cycle infernal. "En plus, comme je suis contrariée, j'ai encore plus de contractions. Enfin voilà pourquoi je n'ai pas donné de nouvelles, j'étais deg' et je suis toujours deg'", a-t-elle conclu.

Fort heureusement, les tensions avec Thibault ont fini par s'apaiser et Jessica Thivenin l'a fait comprendre en postant une vidéo de leur couple en train de se câliner. La journée peut donc finir sur une bonne note.