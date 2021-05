Jessica Thivenin : Accusée de mettre la vie de son bébé en danger, elle réplique sec !

Immense bonheur pour Jessica Thivenin. Après avoir été hospitalisée le 18 mai 2021 à cause de sa deuxième grossesse qui s'est compliquée, la candidate des Marseillais (W9) a fait son retour chez elle. Et son quotidien retrouvé a fait naître quelques critiques, de quoi l'agacer.

Alors qu'elle n'en est qu'à son cinquième mois de grossesse, Jessica Thivenin a eu la mauvaise surprise de voir sa poche des eaux se percer. Elle a également perdu du sang et a donc été en urgence à l'hôpital. Bien que la situation soit encore critique, elle a pu rentrer chez elle quelques jours plus tard. Heureuse, l'épouse de Thibault Garcia rapidement annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. Puis, elle a continué à partager son quotidien avec eux. Mais certains de ses faits et gestes sont loin d'avoir fait l'unanimité.

Certains n'ont en effet pas compris pour quelle raison la maman de Maylone (1 an) se levait parfois pour aller aux toilettes ou se brosser les dents. Des réflexions qui ont eu le don d'agacer Jessica. Aussi s'est-elle saisie de son compte Snapchat le 24 mai pour répondre aux critiques. "Si je fais ma toilette, que je vais à la douche, que je me lave les dents et que je me lave le visage, c'est parce que j'ai le droit. J'ai un alitement où je peux aller aux toilettes ! Je ne fais pas pipi et caca dans un pot, donc mêlez-vous un peu de vos affaires les donneurs de leçons. 'Ne viens pas te plaindre si tu perds ta fille, te plains pas d'être debout'. C'est bon vos commentaires comme ça j'en ai ras le cul. Déjà que je vis avec ce stress permanent, ce n'est pas vous qui allez en plus de ça me stresser et me faire culpabiliser. Donc je vous bloque bien entendu", s'est-elle indignée.

La jolie blonde de 31 ans a ensuite regretté que certains internautes se prennent pour des médecins ou des gynécologues. Puis, elle a répondu aux personnes qui lui ont dit qu'elle n'aurait pas dû refaire un enfant après ce qu'elle a vécu avec Maylone (à savoir un problème de col qui l'a contrainte à rester alitée pour ne pas qu'il naisse trop tôt ou les fois où il a frôlé la mort à cause de son atrésie de l'oesophage). "Il y a des gens qui me disent : 'Tu ne te rends pas compte, tu n'aurais pas dû refaire un enfant après tout ce que tu as vécu avec Maylone. Ce n'était pas le moment.' On est les seuls à savoir si c'est le moment ou pas j'ai envie de vous dire. Et je ne regrette pas. Même si là je vis une période hyper compliquée et que je ne souhaite à personne de le vivre. (...) J'ai la chance d'avoir un enfant dans le ventre qui va bien pour l'instant. Même si rien n'est gagné, on voulait un autre enfant. C'était réfléchi", a-t-elle confié.

La jeune femme compte bien se battre pour mener sa grossesse la plus loin possible. Pas le temps pour les mauvaises langues donc !