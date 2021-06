Jessica Thivenin enceinte, alitée et abandonnée par Thibaut ? Elle s'exprime face aux critiques

Depuis plusieurs semaines Jessica Thivenin, qui est enceinte de son deuxième enfant, est contrainte d'être alitée. Le 18 mai dernier, la candidate des Marseillais (W9) a révélé qu'elle était hospitalisée car sa poche des eaux s'est rompue et qu'elle a perdu du sang. Depuis, elle a fait son retour chez elle (non sans un nouveau séjour à l'hôpital) et peut compter sur le soutien de ses proches, parmi lesquels sont époux Thibault Garcia. Malgré tout, il a suffi que le jeune homme de 30 ans disparaisse des réseaux sociaux pour que leurs abonnés l'accusent d'abandonner sa femme. Agacée, la maman de Maylone (1 an) a donc tenu à faire une mise au point ce jeudi 24 juin 2021.

Thibault Garcia a toujours été présent dans les meilleurs comme les pires moments. Pour preuve, quand Jessica Thivenin a été alitée, il a dormi à l'hôpital avec elle mais ne manquait pas de faire des aller-retours chez eux pour s'occuper de leur petit garçon. Mais ces dernières heures, certains internautes ont remarqué que le candidat n'était plus à ses côtés. Et ils se sont permis des commentaires désobligeants que la jeune femme de 31 ans n'a pas souhaité laisser passer.

"Je vais clarifier un peu la situation parce que je vois déjà des messages et ça me contrarie parce que les gens disent des bêtises. Comme vous le voyez, mon mari a disparu. C'est parce qu'il est parti en tournage pour Les Marseillais VS Le Reste du monde. Je vois déjà des messages disant 'ton mari c'est vraiment le pire, te laisser dans cette situation. Après Paris et Dubaï on a compris, il est parti au cross'. On va remettre les choses dans leur contexte, il est parti deux jours à Paris. Dubaï c'était pour nous. Pour les chiens, pour le livret de famille. Et le cross c'est moi qui lui ait dit d'y aller quelques jours parce que ça lui ferait du bien. Il était là pour moi et mon fils, il a dormi avec moi à l'hôpital quand ça n'allait pas, il est dévoué à sa famille. Il a toujours été dans les moments difficiles. Donc il faut arrêter de dire ton mari ci, ton mari ça", s'est-elle indignée. Jessica Thivenin a ensuite expliqué que des amis à elle comptait venir la voir, elle ne sera donc pas seule. "Tant que tout va bien et que ma grossesse est stable... Si d'un coup il se passe quelque chose, je l'appelle et il vient tout de suite. Donc à un moment donné stop. Vous dites des choses alors qu'il ne voulait pas y aller", a-t-elle poursuivi.

Jessica Thivenin espère que Thibault Garcia s'amusera le temps qu'il passera sur le tournage et qu'il mettra un peu "les problèmes de côté". C'est tout ce qui compte pour elle.