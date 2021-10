Jessica Thivenin, son corps "fracassé" par ses grossesses : douleurs, crises hémorragiques... elle se confie

Le soulagement après des mois d'incertitude et d'impuissance. Comme pour sa première grossesse, Jessica Thivenin a rencontré de grosses complications lorsqu'elle était enceinte de sa fille Leewane, née au mois d'août dernier. Fort heureusement, le bambin est arrivé dans sa vie en bonne santé et c'est désormais sereinement que la petite famille s'épanouit à quatre à Dubaï. Jessica Thivenin peut par ailleurs commencer à reprendre soin d'elle, ce qui est passé par de nouvelles interventions de chirurgie esthétique, mais la star des Marseillais rencontre tout de même bien du mal à se remettre de sa grossesse.

"Je vais faire une prise de sang pour voir pourquoi je suis tout le temps fatiguée... parce que ce n'est pas possible, c'est insupportable de se sentir tout le temps fatiguée ! Donc je vais voir si il ne me manque pas du fer ou du magnésium...", a-t-elle confié dans la journée de mardi 26 octobre en story Instagram. Jessica Thivenin a fini par avoir réponse à ses questions : ses menstruations sont aujourd'hui complètement perturbées. Sans aucun tabou, elle a déclaré : "Depuis que j'ai accouché, quand je suis indisposée, j'ai plus de fatigue, plus de douleurs, j'espère que ça ne va pas durer. Tu te rends compte que le corps prend un coup quand même, les gosses, ça te fracasse le corps ! Le mois dernier, c'était carnage quand j'ai été indisposée, c'était hémorragique, je tâchais tout, même des chaises, la honte quoi..."

Jessica Thivenin a relevé un autre point négatif, à savoir sa difficulté à perdre du poids. Alors qu'elle affichait une ligne retrouvée deux jours seulement après avoir donné naissance à Leewane, la femme de Thibault Garcia s'agace d'avoir encore quelques kilos, logiques, en trop. "Ça ne va pas, je ne rentre plus dans me shorts, dans mes robes, je ne rentre dans rien ! J'ai toujours cinq kilos en trop. Cinq kilos qui bloquent au niveau des hanches", a-t-elle indiqué sur ses réseaux sociaux. Nul doute que, comme après avoir accueilli son aîné Maylone (2 ans), Jessica parviendra néanmoins à retrouver le physique de ses rêves !