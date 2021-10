Jessica Thivenin le visage changé par la chirurgie esthétique : ses dernières apparitions interpellent...

Le chemin aura été long mais Jessica Thivenin a enfin accueilli son deuxième enfant le 22 août 2021. C'est une petite fille qu'elle a accueilli avec son mari Thibault Garcia, prénommée Leewane. Après son accouchement en France, la star des Marseillais n'a pas perdu de temps pour retrouver son quotidien à Dubaï ainsi que... ses docteurs. Jessica Thivenin a en effet décidé de reprendre soin d'elle et pour ce faire, elle a eu recours à de nouvelles opérations de chirurgie esthétique.

La jolie blonde de 31 ans a d'abord ouvertement refait ses lèvres mais il semblerait qu'elle ait également retouché à ses pommettes. Résultat : elle dévoile un visage bien différent, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Ces derniers se sont d'ailleurs permis de lui conseiller de mettre le hola sur les transformations physiques. Des conseils qui ressemblent davantage à des critiques pour Jessica Thivenin, laquelle a partagé son agacement en story Instagram.

"Bon je vais répondre à certains petits messages que je vois passer un peu partout : 'Arrête la chirurgie', 'on ne te reconnait plus'... En fait les gars je vais vous dire quelque chose, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Si demain j'ai envie de me faire poser un implant au milieu du front en forme de corne je le ferai, que vous soyez contents ou pas. Le principal c'est que moi je sois contente de ce que je fais", a-t-elle répliqué. Et d'inviter ses détracteurs à ne tout simplement plus la suivre sur les réseaux : "Si vous n'aimez pas ma tronche, arrêtez de la regarder, vous vous désabonnez tout simplement. Je trouve ça quand même assez incroyable de perdre du temps à critiquer des gens."

Jessica Thivenin a profité de sa prise de parole pour défendre son mari Thibault, qui lui se fait lyncher pour sa nouvelle carrière de chanteur. "Au pire si ça ne te plaît pas n'écoute pas, laisse le kiffer (...) Il se fait plaisir, il se régale", la maman de Maylone (2 ans) a-t-elle souligné, espérant sans doute ne plus avoir à faire de telle mise au point.