Thibault Garcia sort son premier single : Baptiste Giabiconi et Keen'V déjà fans

Thibault Garcia se lance dans une nouvelle carrière ! L'ancien candidat de télé-réalité, devenu influenceur et businessman, tente désormais sa chance dans la musique. Et le mari de Jessica Thivenin n'a pas fait les choses à moitié pour ses débuts puisqu'il a collaboré avec DJ Asad pour offrir une chanson au rythme très dansant. Intitulé Candela, le single est paru ce vendredi 22 mai 2020, de quoi enchanter sa moitié. "Allez les gars réveillez-vous ! Aujourd'hui, sortie du single de mon mari Candela, trop fière de lui. Ton fils et moi sommes fiers de toi, je t'aime", a confié Jessica Thivenin en faisant la promo du morceau sur Instagram.

Plus tard, elle a entrepris d'expliquer la naissance de ce projet musical étonnant. "À la base, on était à l'île Maurice et les deux d'un coup se sont chauffés. Thibault a dit qu'il voulait chanter. Moi, au début, je me moquais de lui. Il avait une feuille blanche et Asad l'a chauffé, il lui a fait le son. C'est allé trop vite. D'un coup, je l'ai vu en studio. C'est une tuerie."

Le single fait le buzz sur la Toile

Mais la maman de Maylone est bien loin d'être la seule à encourager son mari. Sur les réseaux sociaux, tous les proches du couple se sont empressés de partager le morceau une fois sa diffusion. Les Marseillais étaient bien évidemment au rendez-vous pour soutenir leur fraté. Ainsi, Paga, Kevin Guedj, Julien Tanti ou encore Benjamin Samat l'ont mis en avant sur leurs comptes respectifs. En outre, Baptiste Giabiconi a lui aussi été séduit et même bluffé par les débuts de chanteur de Thibault Garcia, tout comme Keen'V. Sur Instagram, le chanteur s'est filmé en train de s'ambiancer sur la chanson, entonnant déjà les paroles.

Du côté des internautes, la nouvelle a été très bien accueillie et une vague de commentaires de félicitations a émergé sur Twitter. "Assez étonné, tu as une belle voix ça s'entend et le choix de la musique est TOP", "Franchement ? C'est du loooourd", "Peut-être le nouveau son de l'été", "Le son de Thibault est une tuerie". C'est ce qu'on appelle un carton plein !