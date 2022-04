"Je me déteste" : Jessica Thivenin, amaigrie et mal dans sa peau, se livre à coeur ouvert

Ce n'est plus un secret. Alors qu'ils avaient déserté les réseaux sociaux durant quelques semaines, Jessica Thivenin et son amoureux Thibault Garcia étaient en réalité en tournage pour Les apprentis aventuriers, émission de survie de W9 présentée par Laurent Maistret, figure emblématique de Koh-Lanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ressortent changés de cette expérience, surtout physiquement. Très amincie, la maman de Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021) a bien du mal à accepter sa nouvelle silhouette.

Ce mercredi 20 avril 2022, Jessica Thivenin donne de ses nouvelles à ses fidèles followers sur Snapchat. L'occasion pour elle d'évoquer sa perte de poids. "Je pense aller faire une prise de sang parce qu'on n'a pas mangé à notre faim et que c'était une aventure compliquée. Je n'ai pas repris de force depuis", explique-t-elle, visiblement encore bien affaiblie et fatiguée. Toutefois, la jolie blonde tient à préciser qu'une telle aventure n'est pas dangereuse : "Le corps humain est capable de tenir en buvant juste de l'eau pendant un mois, je crois. L'aventure dure une vingtaine de jours."

Une légère inquiétude quant à d'éventuelles carences, mais surtout un mal-être profond face à son corps aminci. "Je me déteste. Je ne peux pas me voir", lance Jessica Thivenin. Et de poursuivre : "Je pense que c'est parce qu'il me manque quelques kilos. Ça me creuse, je ne m'aime pas du tout. Ce n'est pas grave, ça va passer. Mais c'est compliqué quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne peux pas te voir." Pas question pour elle de rester les bras croisés. "Demain, je fais mes sourcils et je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour couper mes cheveux, confie-t-elle. Peut-être qu'après ça je me sentirai un peu mieux."

Rappelons que Jessica Thivenin s'est délestée de 5 kilos sur le tournage des Apprentis aventuriers. De son côté, Thibault Garcia a perdu 10 kilos ! Et tous les deux semblent bien décidés à retrouver leur corps d'antan ! "Je me trouve trop maigre, on dirait un saucisson, un asticot. Je vais reprendre la musculation", indique alors le père de famille.