Jessica Thivenin sosie de sa fille Leewane ? Elle dévoile un cliché d'elle enfant, la ressemblance est frappante !

Aux anges, la maman avait également raconté la première rencontre très émouvante entre Leewane et Maylone sur Instagram. "Là ça y est, on est à la maison. On a ramené Leewane à la maison (...) C'était incroyable, la rencontre avec son frère, c'était...J'ai pas les mots, c'était fou. C'était le troisième plus beau jour de ma vie. La naissance de mes enfants plus leur rencontre. C'était wow." avait-elle expliqué, très émue de ce moment magique.

Récemment, la femme de Thibaut Garcia a dévoilé les secrets de sa seconde grossesse compliquée dans son ouvrage Mes enfants, mes batailles. Elle y évoque les problèmes de santé de son aîné mais aussi sa séparation houleuse avec son mari Thibault Garcia, jusqu'alors gardée secrète. La rupture aurait été déclenchée à la suite d'un rapprochement entre Thibault et une figurante de son clip Hasta Luego.

S'il n'y a finalement pas eu d'infidélité de sa part, ce flirt a provoqué de nombreuses disputes et l'ami de Julien Tanti avait même rompu avec son épouse. "Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, je ne t'aime plus !", lui a-t-il adressé comme le rapporte Jessica dans son livre. Tout est bien qui finit bien pour la famille Thivenin désormais plus unie et soudée qu'elle ne l'avait jamais été.