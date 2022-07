"Je savais que j'en prendrai plein la tête" : Thibault Garcia assume après les révélations de sa femme !

Après le succès de son premier ouvrage C'est tout moi ! vendu à plus de 100.000 exemplaires, Jessica Thivenin réitère l'expérience. La starlette de télé-réalité publie ainsi Mes enfants, mes batailles, livre dans lequel elle raconte des épisodes intimes de sa vie avec son amoureux Thibault Garcia et leurs deux enfants Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021). C'est ainsi que la jolie blonde des Marseillais (W9) a révélé certains passages sombres de son couple, comme lorsque le charmant brun lui a avoué qu'il ne l'aimait plus. Auprès de nos confrères de Voici, Thibault Garcia s'exprime sur la vague de haine qui l'a frappé après la publication de l'ouvrage.

"C'est son livre, elle raconte son histoire. C'était son journal intime. Je l'ai lu le livre, je l'ai validé. Si ça ne m'avait pas plu, je lui aurais dit de supprimer. Je savais que j'allais peut-être en prendre plein la tête mais ce sont des choses qui se sont vraiment passées, des choses que j'ai vraiment dites. Je les assume", confie alors le père de famille. Totalement transparent, comme sa belle Jessica Thivenin, Thibault Garcia préfère raconter l'envers du décor aux lecteurs plutôt qu'une réalité édulcorée. "Comme tous les couples, on a eu des problèmes. On a su les régler et les surmonter. Elle a expliqué ce qui s'est passé pour montrer aussi qu'on n'est pas un couple parfait", indique-t-il alors.

Toutefois, pas question de se laisser salir par les rumeurs le disant infidèle ! "Ce sont des choses qui n'ont pas été écrites dans le livre parce qu'elle ne sont pas arrivées, assure-t-il. Je me suis fait beaucoup insulter. Les critiques n'étaient pas fondées ni méritées mais ce n'est pas grave, c'est le jeu, le revers de la médaille. Il y a eu plein de fausses rumeurs disant que j'avais embrassé Marwa, Océane... Ma femme est avec moi H24, elle sait ce qu'il se passe ou pas."

Si le couple est passé par des moments difficiles ayant même conduit à une rupture durant la deuxième grossesse de Jessica Thivenin, aujourd'hui "tout va bien" assurait la belle blonde sur Snapchat. Ouf !