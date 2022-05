Jessica Thivenin séparée dans le secret de Thibault Garcia : révélations inattendues

Jessica Thivenin a annoncé une grande nouvelle ce vendredi 27 mai 2022. Le sourire aux lèvres et très enjouée, elle s'est saisie de sa story Instagram pour prévenir ses fans de la sortie de son livre Mes enfants, mes batailles. Il s'agira du deuxième ouvrage de la jolie blonde de 31 ans, laquelle avait déjà retranscrit sur papier les moments forts de sa jeunesse il y a quelques années. Mais cette fois-ci, comme l'indique le titre, il s'agira de sa nouvelle vie de maman avec ses deux enfants, Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021). Ce bonheur, Jessica aura eu du mal à l'obtenir, la faute aux nombreuses complications survenues durant ses deux grossesses.

À chaque fois, la star des Marseillais s'est retrouvée alitée pendant plusieurs mois et a eu recours à un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à maintenir le col de l'utérus et ainsi éviter une potentielle fausse couche). Son aîné a par ailleurs rencontré de graves soucis de santé à sa naissance, jusqu'à être réanimé deux fois par sa maman. Des épisodes traumatisants dont Jessica Thivenin souhaite aujourd'hui parler sans tabou. "J'étais tellement pas bien durant mes grossesses que j'ai écrit tous les jours, j'ai écrit tous mes sentiments, tout ce que je ressentais et que je ne vous disais pas forcément. Et j'ai décidé d'en faire un livre. Vous y retrouverez notre déclic pour avoir un enfant, comment ça s'est passé, les galères, et puis le après. Nous, on a eu un peu de tout. Je me suis vraiment livrée à coeur ouvert. Vous allez pouvoir lire tout ce que j'ai écrit à ce moment-là. Et ce que je ressentais en temps réel", a-t-elle promis.

Ça a pété !

Dans un souci de transparence, Jessica Thivenin a également choisi de parler de son couple avec Thibault Garcia, lequel a été bousculé par toutes ses épreuves. En effet, s'ils sont toujours apparus très soudés et unis durant les mauvais moments, le pire a fini par arriver. "Ça a failli péter", a avoué Jessica. Avant d'être reprise par son mari : "Ça a pété !". Et en effet, comme le révèle le résumé de son livre, elle et Thibault se sont séparés un temps. "Les crises graves avec Thibault, notre rupture et notre réconciliation", lit-on en quatrième de couverture. De mauvais souvenirs pour les amoureux qui sont aujourd'hui plus heureux que jamais avec deux enfants en bonne santé.

Les confidences de Jessica seront à découvrir dès le 21 juin prochain, lors de la sortie officielle de son livre.