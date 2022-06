Jessica Thivenin trompée par Thibault Garcia ? Menacé de mort, il brise enfin le silence

Trois ans après le succès de C'est tout moi ! vendu à plus de 100 000 exemplaires, Jessica Thivenin publie un nouvel ouvrage baptisé Mes enfants, mes batailles. Dans ce livre, la maman de Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021) raconte des moments intimes de sa vie de famille, mais aussi de couple avec Thibault Garcia. A la maison, tout n'est pas toujours rose. "Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, je ne t'aime plus !", a ainsi balancé le charmant brun à sa belle lors d'une dispute menant à une courte séparation. Plus encore, l'ex-star des Marseillais (W9) est soupçonné d'avoir trompé la mère de ses enfants. Sur Snapchat, il prend la parole et répond aux rumeurs.

"Je me fais dégommer, je reçois des menaces, c'est des malades ! J'ai reçu des menaces de mort et tout...", regrette Thibault Garcia face à l'ampleur que prennent les révélations de sa femme sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, en story sur Instagram mardi 28 juin 2022, il a partagé l'interview vidéo de Jessica Thivenin pour le média Brut tout en précisant être "fier" d'elle. C'est bien la preuve que la passe difficile n'est plus d'actualité et qu'aujourd'hui tout roule pour les amoureux.

D'ailleurs, la jolie blonde l'a affirmé sur Snapchat : "A l'heure d'aujourd'hui, tout va bien !". Dans la foulée, elle a toutefois tenu à s'exprimer sur les moments difficiles passés avec son mari : "Des bouts sont sortis de mon livre, des bouts là où ça a été compliqué dans la relation avec mon mari. Sachez qu'on est des êtres humains... Il y en a plein qui me disent : 'Je croyais que vous étiez une famille parfaite !' Eh bien non. Il n'y a pas de famille parfaite, et je pense que la famille parfaite n'existe pas. Dans toutes les familles il y a des problèmes, plus ou moins. Nous on a enduré beaucoup de choses, pour les personnes qui ont lu mon livre, c'est vrai qu'on a eu des temps très compliqués. Avec Maylone surtout (...). On a eu des moments de faiblesse comme dans tous les couples."

Toutefois, concernant une éventuelle tromperie avec une danseuse rencontrée pour un clip, Jessica Thivenin est catégorique : "Mais n'importe quoi ! Je ne réponds même pas parce que c'est donner de l'importance à des choses qui n'existent pas !" Le sujet est donc clos !