"C'est vraiment terrible" : Maylone bientôt opéré, Jessica Thivenin évoque ses soucis de santé

Ce n'est pas tout le temps la joie actuellement du côté de Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia. Leur fils Maylone (3 ans) doit faire face à de nouveaux soucis de santé comme elle l'a confié sur Snapchat, le 27 janvier dernier. Et le 30 janvier, la candidate emblématique des Marseillais (W9) a tenu à lui faire une belle déclaration. Et elle n'a pas caché que c'était difficile à vivre pour elle.

A sa naissance, il a été découvert que Maylone souffrait d'une atrésie de l'oesphage. Ainsi, il a rapidement dû être opéré, quelques jours après avoir poussé son premier souffle. Il a également frôlé la mort à deux reprises et a dû être réanimé. Puis il a subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée. Depuis, il a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital pour différents soucis de santé. Récemment, c'est une vilaine toux et des vomissements qui ont inquiété les jeunes parents. Après avoir consulté, ils ont appris qu'il souffrait d'une sténose. Il a ainsi besoin d'être opéré, pour la deuxième fois, pour une dilatation de l'oesophage. Une situation qui attriste la mère de famille.

Belle déclaration et choc à l'hôpital

"Mon amour. Je voudrais tellement tout prendre pour lui. Quand tu es maman, que tu as un enfant avec des soucis de santé, c'est vraiment terrible. Je garde le sourire pour lui, mais des fois, c'est vraiment pas facile. Un jour, le milieu hospitalier sera complètement derrière nous. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon coeur. En attendant, son sourire me rend tellement heureuse et fière de lui. Parce qu'au final, on est que spectateur de tout ça. Mais en vrai, c'est lui qui le vit", a écrit Jessica Thivenin en story, le 30 janvier.

Un peu avant, Jessica Thivenin a raconté leur nouvelle visite à l'hôpital. Avec Maylone, ils avaient rendez-vous avec le pneumologue et le gastroentérologue, en vue de l'opération. Et sur place, la belle blonde de 33 ans a fait une incroyable découverte. "Il faut que je vous raconte ce qu'il s'est passé à l'hôpital, parce qu'il s'est quand même passé un truc de ouf. J'arrive à l'hôpital. (...) D'un coup on est appelés et en entrant dans la salle du médecin qui doit faire la dilatation de l'oesophage, on se regarde choqués. C'est le docteur qui a fait la dilatation à Maylone quand il avait 4 mois. La deuxième fois quand j'ai essayé de le réanimer et que je suis arrivée à l'hôpital en pleurs en disant au docteur que je n'y arrivais pas, c'était lui", a-t-elle raconté.

Si elle était d'autant plus choquée, c'est parce qu'il ne s'agissait pas du même hôpital. "C'était il y a trois ans. J'avais une chance sur je ne sais pas combien de tomber sur le même docteur. Ca m'a fait tellement bizarre. (...) Il y a trois ans j'étais dévastée, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Limite je le suppliais de m'aider. Et là, je le revois. D'un côté je suis rassurée, parce qu'il s'est déjà occupé de lui", a-t-elle conclu.

Rappelons que Maylone doit subir une opération sous anesthésie générale. Ils vont lui mettre une sorte de ballon afin d'écarter l'endroit où l'oesophage est plus serré.