Jessica Thivenin "dans un état pitoyable" au chevet de Maylone : face aux critiques, elle s'agace

La vie de Jessica Thivenin et Thibault Garcia est loin d'être un long fleuve tranquille. En effet, le couple star du monde de la télé-réalité a deux enfants : Maylone (3 ans et demi) et Leewane (1 an). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis leur naissance, ils ont enchaîné les aller-retours à l'hôpital. Ces derniers jours, la candidate emblématique des Marseillais (W9) accompagne son fils qui souffre de problèmes respiratoires. Un moment difficile durant lequel elle n'est pas épargnée par les internautes qui ne cessent de la critiquer.

Ce mercredi 28 septembre 2022, l'ex-compagne de Julien Tanti se saisit de son compte Snapchat afin de donner des nouvelles à ses fidèles abonnés. C'est ainsi qu'elle partage le message de l'une de ses fans. "Ce n'est vraiment pas pour être méchante mais honnêtement la chirurgie t'a ravagé. Tu étais mieux avant", peut-on lire. Des critiques physiques qui ne passent pas, surtout en ces instants où la jeune maman est au plus mal. "Ce n'est pas pour être méchante mais ton avis sur mon physique je m'en tamponne le coquillart. Et ce n'est pas pour être méchante bien sûr, mais je te trouve ridicule à perdre ton temps à critiquer le physique des gens. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de sa tête, de sa profession... Mais encore une fois, ce n'est pas pour être méchante", réplique-t-elle alors.

Ce n'est pas tout : face caméra, Jessica Thivenin se décide à évoquer les attaques dont elle est la cible alors qu'elle ne s'apprête pas et n'a qu'une chose en tête : la guérison totale de son petit Maylone. "Vous me démontez, vous ne me loupez pas. Le nombre de personnes qui me critiquent sur ma tête, mon physique. Je suis fatiguée, je suis éclatée. Et ils en profitent pour me dire : 'Ta chirurgie esthétique est horrible !' En fait je suis juste fatiguée. Je suis dans un état pitoyable, regrette-t-elle, à bout. Mais ce n'est pas grave, je vous souhaite d'être toujours sur votre 31, de ne jamais vivre de galères et surtout qu'on ne vous critique jamais quand déjà vous vivez des moments compliqués. Je souhaite qu'on ne vous enfonce pas le couteau dans la plaie."

Heureusement, tout rentre dans l'ordre pour la petite famille. "Maylone va mieux, il n'est plus sous haute surveillance. Je pense que d'ici un jour ou deux maximum, on rentre à la maison", indique la jeune femme. Plus de peur que de mal, ouf !