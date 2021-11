Diaporama Jessica Thivenin : Sa fille Leewane comparée à une "trisomique", elle n'en peut plus des attaques !

1 / 14 Jessica Thivenin : Sa fille Leewane comparée à une "trisomique", elle n'en peut plus des attaques !

2 / 14 Jessica Thivenin, excédée, confie que sa fille Leewane est très critiquée sur les réseaux sociaux.

3 / 14 Jessica Thivenin : Sa fille comparée à une "trisomique", elle s'emporte

4 / 14 Jessica Thivenin : Excédée, elle confie que sa fille Leewane est très critiquée sur les réseaux sociaux, le 26 novembre 2021.

5 / 14 Exclusif - Thibault Garcia et sa femme Jessica Thivenin lors de la soirée « Come Chill with Booba » au bar Le Tube à Dubaï le 21 octobre 2021. © Nicolas Briquet / Bestimage

Exclusive - No web en Suisse / Belgique Celebs at the "Come chill with Booba" party at Le Tube bar in Dubai

6 / 14 Exclusif - Thibault Garcia et sa femme Jessica Thivenin lors de la soirée « Come Chill with Booba » au bar Le Tube à Dubaï le 21 octobre 2021. © Nicolas Briquet / Bestimage

Exclusive - No web en Suisse / Belgique Celebs at the "Come chill with Booba" party at Le Tube bar in Dubai

7 / 14 Exclusif - Jessica Thivenin lors de la soirée « Come Chill with Booba » au bar Le Tube à Dubaï le 21 octobre 2021. © Nicolas Briquet / Bestimage

Exclusive - No web en Suisse / Belgique Celebs at the "Come chill with Booba" party at Le Tube bar in Dubai

8 / 14 Jessica Thivenin à l'avant-première de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité "Les Marseillais Asian Tour" au cinéma Gaumont Champs-Elysées à Paris, France, le 13 février 2019. © Veeren/Bestimage

9 / 14 Jessica Thivenin et Ness à l'avant-première de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité "Les Marseillais Asian Tour" au cinéma Gaumont Champs-Elysées à Paris, France, le 13 février 2019. © Veeren/Bestimage

10 / 14 Exclusif - Jessica Thivenin, Carla Moreau, Montaine Mounet - Les "Marseillais" font la fête lors de la soirée "La Parisienne" à la boîte de nuit "L'Héritage" à Paris à l'occasion du lancement de la nouvelle émission de télé-réalité "Les Marseillais South America", le 21 février 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

No web/No blog pour Belgique/Suisse

11 / 14 Jessica Thivenin - Soirée de lancement de la nouvelle émission de télé-réalité "Les Marseillais South America" au cinéma Gaumont Marignan à Paris, le 21 février 2017. © Veeren/Bestimage

12 / 14 Exclusif - Jessica Thivenin (Les Marseillais), Nikola Lozina (Les Marseillais, les Princes de L'amour et les Ch'is) et Amélie Neten (Secret Story, Les Anges et le MadMag) présents lors de l'inauguration du nouveau salon de coiffure "Myo Style" à Lausanne en Suisse, le 15 octobre 2016. © Lise Tuillier/Bestimage

No web/No blog pour Belgique/Suisse

13 / 14 Exclusif - Jessica Thivenin (Les Marseillais), Nikola Lozina (Les Marseillais, les Princes de L'amour et les Ch'is) et Amélie Neten (Secret Story, Les Anges et le MadMag) présents lors de l'inauguration du nouveau salon de coiffure "Myo Style" à Lausanne en Suisse, le 15 octobre 2016. © Lise Tuillier/Bestimage

No web/No blog pour Belgique/Suisse