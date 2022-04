Adil Rami en couple : Léna très réticente au début à cause de son "passé de charo"

C'est l'un des couples les plus en vue ces derniers temps et ils font tout pour qu'on s'intéresse à eux. Depuis le 21 février dernier, le champion du monde Adil Rami est en couple avec la candidate de télé-réalité, Léna Guillou, que l'on a pu voir dans Les Marseillais à Dubaï. Une relation qui a démarré sur les chapeaux de roue et qu'ils n'hésitent pas à montrer sur leurs réseaux sociaux, ainsi que sur la chaîne Youtube de Léna, qui a posté une longue vidéo hier pour répondre aux questions de ses abonnés sur son couple. Très célèbre pour être sorti longtemps avec Pamela Anderson, le footballeur de 36 ans est un personnage atypique dans le milieu du foot, reconnu pour son humour et sa verve.

Une image de séducteur qui est remontée aux oreilles de Léna et lors de leur rencontre, la jeune femme, qui vient de fêter ses 30 ans, n'avait pas une très bonne image de son nouveau compagnon. La raison ? Les amis de la belle brune l'ont mis en garde sur le passé amoureux d'Adil Rami, qui tente de se justifier en expliquant qu'il faut apprendre à le connaître avant de juger. Léna sourit, acquiesce aux propos de son chéri, mais finit par lui balancer la phrase qui fait mal : "C'est très beau ce que tu dis, cela dit on ne peut pas enlever ce joli petit passé de charo (ndlr, charognard) quand même".

Une fois de plus, Adil Rami se défend en expliquant qu'il est "bien" son passé, mais pas de quoi faire changer d'avis Léna, qui essaye néanmoins de le rassurer. "De toute façon t'es un mec, la plupart des mecs vous avez un passé de charo", renchérit-elle.

La famille de Léna pas du tout emballée par cette relation

Après cette discussion animée, mais très bon enfant, les amoureux en viennent à parler de la réaction de leurs proches lorsqu'ils ont évoqué leur relation pour la première fois. Du côté de Léna, on ne peut pas dire qu'Adil ait été accueilli les bras ouverts, notamment par le frère de Léna. "Il m'a dit : 'C'est un gars que j'aime bien, par contre il peut être ton ami, mais pas ton petit copain' (...) donc déjà d'entrée c'était très compliqué avec mon frère", raconte la candidate de télé-réalité.

Pour ce qui est du reste de sa famille, la réputation de l'ancien marseillais n'était guère plus flatteuse... "Ma tante, ma mère qui m'envoyaient des messages : 'Mais t'es sérieuse ? Un footballeur ?' Au départ, c'était très compliqué de mon côté", conclut Léna.