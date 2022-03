Adil Rami fête les 30 ans de sa chérie Léna avec un langoureux baiser !

Depuis l'officialisation de leur relation il y a tout juste un mois, Adil Rami et Léna Guillou ont déjà vécu plusieurs moments mémorables ensemble. Le footballeur de 26 ans, champion du monde en 2018 avec Griezmann et Mbappé est un sacré tombeur et après la star internationale Pamela Anderson, il a donc décidé de se mettre en couple avec une vedette de la télé-réalité. Pour le moment tout semble très bien se passer entre les deux tourtereaux malgré les problèmes gastriques dont Adil a été victime il y a quelques semaines...

Très actifs sur les réseaux sociaux, les deux célébrités n'hésitent pas à régaler leurs communautés des nombreuses péripéties qui pimentent leur vie de couple et Léna n'est visiblement pas la dernière en ce qui concerne les petites blagues. Tout juste un mois après l'officialisation de leur relation, un bel évènement a lieu aujourd'hui, les 30 ans de Léna ! Une journée pas comme les autres pour la belle brune qui a eu droit déjà hier a une belle soirée d'anniversaire si l'on se fie aux storys d'Adil Rami sur son compte Instagram. Sur la première vidéo mise en ligne hier soir, on peut voir les deux amoureux, qui se trouvent visiblement en boîte de nuit pour l'occasion, s'embrasser langoureusement sur l'air de la fameuse chanson Happy birthday to you.

Adil Rami déjà très amoureux

Un beau moment qui montre qu'il y a de l'amour dans l'air entre Léna et Adil. Ce dernier ajoute bien évidemment un petit "Happy Birthday to Léna" sur la vidéo avec un émoji les yeux en coeur. Après cette courte vidéo, le joueur, qui évolue à Troyes désormais, a publié une jolie photo de son couple. Sous la lumière des stroboscopes de la boîte de nuit, les deux amoureux se câlinent et Adil ajoute "Happy Birthday", mais surtout "True Love" sur la photo. Le vrai amour, c'est bien ce qu'il semble avoir trouvé au côté de l'ancienne candidate des Marseillais à Dubaï.

En un mois, le couple formé par Adil et Léna semble particulièrement amoureux et les 30 ans de la jeune femme l'ont prouvé un fois de plus !