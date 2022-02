Adil Rami amoureux d'une célèbre candidate de télé-réalité : il dévoile ses sentiments en vidéo

Depuis l'officialisation de leur couple sur les réseaux sociaux en ce mois de février 2022, une semaine après la Saint-Valentin, le footballeur Adil Rami et la candidate de télé-réalité Léna vue dans Les Marseillais à Dubaï (W9) affichent leur amour au grand jour. Jeudi 24 février 2022, en story sur Instagram le charmant brun de 36 ans partage une nouvelle vidéo complice avec sa belle.

Sur ces images, la belle Léna apparaît installée sur un canapé en baskets blanches et salopette en jean. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle est filmée par son compagnon, elle grimace, souffle et s'amuse. En fond, Adil Rami a choisi de passer une chanson lourde de sens, Je suis venue te dire d'Insolente. "Insolente. Oui, je sais je suis insolente. Si souvent versatile", peut-on alors entendre. Des paroles qui collent au message que le champion du monde souhaite faire passer. En effet, en légende de cette courte vidéo, le footballeur indique être "amoureux d'une insolente". Et cela semble lui convenir parfaitement puisqu'il ajoute trois émoji visiblement comblé d'amour, avec des coeurs.

De son côté, Léna n'a pour l'heure pas réagi à ces images. Rappelons que la belle, qui a vécu une histoire d'amour avec Illan dans Les Marseillais puis Adrien dans Les Princes et Princesses de l'amour, avait indiqué préserver son couple avec Adil Rami. "Concernant ma relation, je ne vais pas pouvoir parler aussi librement que d'habitude car il n'est pas du milieu télé et donc plus pudique sur sa vie personnelle, avait-elle ainsi indiqué en story sur Instagram le 23 février 2022. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas crédule. Je me protège, il le sait et il rame chaque jour pour prouver qu'il n'est pas/plus ce qu'on dit de lui sur les réseaux. Je suis ravie de tout partager avec vous et je continuerai de le faire mais merci de ne pas me juger. Ne croyez pas que c'est facile de se mettre avec un 'footeux' car forcément, même si tu gagnes ta vie, on te colle tout de suite une étiquette de profiteuse et femme cocue." Et de mettre en garde le sportif. "Je sais où je mets les pieds et lui saura pertinemment ce qu'il perd", avait-elle ajouté à propos d'une éventuelle tromperie.

Il faut dire que la réputation d'Adil Rami le précède. Le footballeur a reconnu avoir trompé sa compagne Sidonie Biémont, mère de ses jumeaux Zayn et Madi (5 ans). Aussi, lorsqu'il a été en couple avec la star d'Alerte à Malibu Pamela Anderson, d'autres liaisons avaient été rendues publiques...