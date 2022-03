Adil Rami malade : il vomit partout et dégoute sa jeune compagne !

C'est une romance qui a surpris beaucoup de monde, mais visiblement ​​Adil Rami et Léna Guillou semblent plus heureux que jamais depuis l'officialisation de leur couple le 21 février dernier. Le footballeur de 36 ans, qui est revenu en France l'été dernier, a connu plusieurs femmes dans sa vie. Sa conquête la plus connue est évidemment Pamela Anderson, mais son histoire avec la jeune femme de 29 ans révélée dans Les Marseillais à Dubaï fait déjà beaucoup parler.

Après avoir rapidement dévoilé ses sentiments pour Léna en vidéo, Adil Rami est passé à complètement autre chose hier dans sa story sur Instagram. Suivi par plus de 900 000 abonnés, le champion du monde 2018 a raconté ses récentes mésaventures à ses fans. Dans la vidéo, il s'adresse à sa nouvelle compagne et témoigne de sa situation actuelle, qui est loin d'être géniale. "C'est grave d'avoir une gastro, quand même. C'est grave d'avoir une intoxication alimentaire en début de relation. J'ai tout perdu là", raconte-t-il à la belle brune.

Adil Rami amusé par la situation

Mais cette dernière n'est pas de son avis et lui rétorque qu'elle s'en fiche, mais le footballeur n'est pas de son avis. Elle tente alors de lui donner un exemple en retour : "Si un jour j'ai la tourista, tu m'aimeras quand même". Pas de quoi convaincre Adil Rami, visiblement au fond du trou, même si on sait qu'il est capable de manipuler le second degré avec beaucoup d'aisance. S'il acquiesce face aux propos de Léna, il en rajoute une couche derrière : "Oui, mais là il y avait du vomi partout quand même".

Les deux amoureux se mettent à rire avant que l'ancienne participante de télé-réalité ne balance des détails assez sordides. "De ouf, t'as vomi dans la douche... Je me suis douché avec tes frites s'il-te-plaît", ajoute-t-elle. Une situation qui semble amuser le sportif qui finit sa vidéo avec un large sourire !