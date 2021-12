"Après cette soirée là..." : Adil Rami révèle les dessous de sa rencontre avec Pamela Anderson

C'est un des joueurs de foot les plus rafraîchissants et même s'il n'a pas beaucoup joué pendant la Coupe du monde 2018, le rôle de grand frère d'Adil Rami a souvent été loué par ses coéquipiers. À 35 ans, le défenseur passé par l'OM est revenu dans le championnat de France cette année, du côté de Troyes. Un joueur atypique que les médias aiment bien inviter et il était d'ailleurs l'invité vendredi dernier de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu dans l'émission Le QG, disponible sur YouTube.

L'ex de Sidonie Biémont avec qui il a eu des jumeaux (Zayn et Madi, nés en septembre 2016) s'est notamment livré sur les débuts de sa relation très médiatisée avec la sulfureuse Pamela Anderson. À l'été 2017, il décide de se rendre à Monte Carlo et souhaite louer une chambre dans un célèbre palace du Rocher monégasque. C'est là que tout commence entre les deux tourtereaux, puisque suite à un échange de chambres entre le footballeur et la belle Canadienne, le contact se fait via une personne de l'entourage de la star d'Alerte à Malibu. "Je repars dans ma chambre et le garçon qui m'avait accosté m'appelle et me demande de regarder mes DM sur Instagram. Je regarde et c'était elle qui m'avait écrit pour me remercier et m'inviter à un repas le soir même", dévoile-t-il.

Le soir-même, Adil et Pamela se retrouvent donc à dîner ensemble. "On était six à table. Elle me fait plein de compliments par messages. On va à une soirée, avec plein de monde autour. Mais moi je n'aime pas quand il y a du monde, j'ai du mal. Je suis sociable mais je ne veux pas qu'on me parle quand je suis en soirée ni qu'on me touche. Je n'ai pas aimé et je suis parti", raconte l'ancien coéquipier d'Antoine Griezmann et Paul Pogba en Bleu.

On se rejoint finalement, on boit un verre juste elle et moi

Parti rejoindre un ami dans une autre soirée, le footballeur va finalement changer d'avis. "Je pars et je reçois un message : 'T'es c*n, reviens. Pamela veut te revoir'", poursuit-il. Décidé à retrouver l'actrice, le sportif part la rejoindre, mais tout ne se passe pas comme prévu. "J'arrive dans le même délire, avec plein de gens autour, des garçons qui jouent les playboys, ça se tape des coudes. Moi je ne fais pas ça. Je pars. Et là elle (ndlr, Pamela Anderson) m'envoie un message pour me demander pourquoi je fais ça. On se rejoint finalement, on boit un verre juste elle et moi. Et après cette soirée-là, on ne s'est plus quittés pendant deux ans", conclut-il.