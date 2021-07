Guillaume Pley et sa femme Agathe : Sourire retrouvé après le drame lors d'une soirée avec une Miss

Les vacances se poursuivent pour Vaimalama Chaves. Après avoir fait un petit road-trip en van avec son compagnon Nicolas Fleury, Miss France 2019 a posé ses valises en Corse. Une fois de plus, c'est au côté de son cher et tendre qu'elle a souhaité découvrir l'ile de beauté. Et le 27 juillet 2021, elle en a profité pour passer la soirée avec des amis parmi lesquels Guillaume Pley et sa femme Agathe qui semblent aller mieux depuis le drame.

En story, Vaimalama Chaves a tout d'abord partagé une photo sur laquelle le présentateur de QG et elle mangent une glace en pleine rue. A l'instar de l'ancienne reine de beauté, Guillaume Pley affiche un grand sourire. Puis, après une petite virée à la plage, ils se sont retrouvés pour passer une soirée avec d'autres amis. Vaï n'a pas manqué d'immortaliser ce beau moment. On peut ainsi voir le présentateur de 35 ans toujours aussi souriant, avec son fils Côme (7 mois) dans les bras. A ses côtés, sa belle Agathe est tout aussi heureuse entourée de la Miss, de Nicolas Fleury et d'autres proches.

Des photos qui font plaisir à voir, surtout quand on sait ce par quoi la femme de Guillaume Pley est passée récemment. Le 8 juillet dernier, le domicile de l'ancien animateur de M6 a été cambriolé comme l'avait dévoilé Le Parisien. Selon les informations de nos confrères, Agathe et la nounou ont été violemment agressées par les trois hommes, qui étaient armés. Ils auraient profité de l'absence du papa de Côme, qui s'était rendu au Festival de Cannes, pour faire leur coup. "Fier de ma femme, mon fils et ma nounou. Les plus courageux du monde", avait-il réagit sur Instagram. Désormais, on espère que ce traumatisme est derrière eux.