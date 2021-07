Guillaume Pley cambriolé : sa femme et la nounou agressées, il brise le silence

Grosse frayeur pour Guillaume Pley et ses proches le 8 juillet 2021. Le domicile du présentateur de 35 ans a été cambriolé comme l'avait dévoilé Le Parisien. La nounou et sa femme auraient été agressées. Pour la première fois, le papa de Côme (7 mois) a réagi sur Instagram, le 13 juillet.

C'est une terrible nouvelle qu'avait annoncé Le Parisien jeudi dernier. Le site a expliqué que le domicile de Guillaume Pley, situé à Rueil-Malmaison non loin du bois de Saint-Cucufa, avait été cambriolé. Trois hommes armés auraient profité du moment où la nounou sortait du domicile pour entrer dans la maison. Un proche de l'affaire aurait confié que la nourrice a été menacée. Elle aurait donc été contrainte de retourner dans le domicile, où se trouvait l'épouse de l'animateur du QG. Les deux femmes auraient été violemment agressées.

Il se pourrait que les braqueurs aient profité de l'absence de Guillaume Pley, en route pour le Festival de Cannes, pour dérober de l'argent, des bijoux et des montres. "Le préjudice exact n'était pas encore évalué mais se chiffrerait d'ores et déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros", précisait le site. Le parquet de Nanterre aurait saisi le Service départemental de police judiciaire de l'enquête.

Si Guillaume Pley ne s'était pas exprimé jusqu'ici, il a souhaité adresser un message à sa femme, son fils et la nounou, sur Instagram, ce mardi. "Fier de ma femme, mon fils et ma nounou. Les plus courageux du monde", peut-on lire.