Pierre Ménès allume Hervé Mathoux et Nathalie Iannetta et quitte Canal +

Les histoires d'amour finissent mal en général chantaient les Rita Mitsouko, et cette petite phrase convient parfaitement à la relation qui vient de s'achever entre le journaliste Pierre Ménès et Canal +. Arrivé en 2009 sur la chaîne cryptée, il en était vite devenu l'une des têtes d'affiches, au point qu'on a commencé à le voir un peu partout, notamment au cinéma où il fait plusieurs apparitions dans les films de Fabien Onteniente et Djamel Bensalah.

Devenu une vraie star du PAF, Pierre Ménès analyse l'actualité footballistique tous les week-ends dans le Canal Football Club en distillant son humour grinçant et ses tacles souvent virulents aux acteurs de la Ligue 1. Mais cette période est désormais révolue et le journaliste de 58 ans vient de quitter Canal + après que les deux parties soient parvenues à un accord financier. La fin d'une longue polémique qui fait suite aux révélations de la journaliste et compagne de Grégoire Ludig, Marie Portolano. Cette dernière avait dénoncé le comportement sexiste et déplacé du mari de Mélissa Acosta à la suite du reportage Je ne suis pas une salope, je suis journaliste.

Quelques mois plus tard, Pierre Ménès a définitivement la dent dure contre ses anciens collègues de Canal +, principalement le présentateur vedette de l'émission, Hervé Mathoux. "Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses c... il n'y avait plus personne", assène-t-il dans une interview donnée à Télé Star. Visiblement au plus mal depuis quelque temps, le journaliste, qui a plusieurs affaires sur le dos, n'a pas hésité à en parler franchement et exprimer sa rancune contre son ancienne maison. "Mon honneur a été sali. Je suis en dépression. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu", confesse-t-il.

Démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire

Très énervé, Pierre Ménès n'hésite pas à dire les choses qu'il a sur le coeur et une autre journaliste star en prend pour son grade. "Nathalie Iannetta a fait son pamphlet dans Le Monde. Elle me dédouane sans le faire vraiment. Je n'oublierai jamais le coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au coeur du réacteur. Elle m'a dit : 'Démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire'. C'est la chose qui m'a fait le plus mal", indique-t-il.

Pour le moment, aucune réaction de la part des deux journalistes qui en ont pris pour leur grade. S'il n'officiera plus sur Canal + à la rentrée, le sniper Pierre Ménès est encore capable de faire des dégâts.