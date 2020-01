Hervé Mathoux marié : timides confidences sur son couple avec Maryline Olivié

Depuis plusieurs années, Hervé Mathoux est un incontournable sur Canal+. Aux commandes du Canal Football Club chaque dimanche, il est l'un des journalistes sportifs les plus populaires en télé, de pat son objectivité et sa crédibilité en la matière. Accro au ballon rond, Hervé Mathoux a décidé de lui consacrer un documentaire, qui sera diffusé dimanche 19 janvier dès 21h. Intitulée C'est pas grave d'aimer le foot, cette enquête qui vise à mieux comprendre l'engouement autour de ce sport. Dans les pages du journal Libération, l'un des piliers de la chaîne cryptée est à l'honneur à cette occasion.

On y apprend davantage sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vie privée. En couple avec sa seconde femme, Maryline Olivié, il avoue avoir été initié à "l'hédonisme" et au "plaisir des voyages" depuis qu'il a craqué pour elle. Dans ce sens, Hervé Mathoux et cette avocate au barreau de Paris ne vivent pas ensemble. "Père de quatre enfants, il vit désormais en couple chacun chez soi avec sa nouvelle compagne", lit-on dans les pages du quotidien.

Auparavant, l'acolyte de Pierre Ménès était marié "avec une actrice lyrique connue au lycée", Sandrine Montcoudiol. De cette première union sont nés deux enfants, Hadrien (né en 1994) et Jeanne (née en 1997). Avec Maryline Olivié, il accueille deux autres petits bonheurs, Paul et Agathe. Sa femme est également une intervenante régulière dans l'émission Ça peut vous arriver sur RTL animée par Julien Courbet. Peu actif sur les réseaux sociaux, Hervé Mathoux partage tout de même de temps à autre quelques photos de ses enfants.