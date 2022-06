Stromae sort du silence : déclaration enflammée à la mère de son fils, Coralie

S'ils se font très discrets quant à leur vie personnelle, Coralie Barbier et Stromae ne se privent pas non plus de quelques confidences. En janvier dernier, lors de son apparition très remarquée dans le JT de 20h de TF1, Stromae avait confié avoir surmonté un passage à vide grâce à l'aide de sa femme et de leur enfant : "J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, qui a maintenant trois ans. Le vie de tournée c'est chouette, c'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales. [...] Mon fils m'aide à garder cette distance."

Cinq ans plus tôt dans les pages de Libération, le couple revenait aussi sur les circonstances de sa rencontre et sur cette discrétion qui le caractérise : "Ce n'est pas parce que je suis un peu connu que ma vie entière doit être à livre ouvert" déclarait Stromae. "On n'est pas du tout Dallas dans notre style de vie. Je suis à côté de Paul, c'est très clair entre nous, l'exposition médiatique n'est pas légitime pour moi. J'ai toujours peur de ne pas être à ma place" répondait à son tour Coralie Barbier. Malgré tout, les tourtereaux ont semble-t-il trouvé leur équilibre dans le tourbillon de la vie médiatique. Et c'est plutôt Formidable.