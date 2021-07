Stromae : Comment a-t-il rencontré sa femme Coralie ?

C'est un retour que l'on attend depuis bien trop longtemps. Depuis son dernier album, Racine carré, en 2013, c'est le calme plat dans la discographie de Stromae. Le chanteur belge de 36 ans préparerait actuellement son grand retour musical ! Un retour aux affaires qui devrait faire grandement plaisir à ses très nombreux fans et qui devrait lui permettre de se remplir les poches. Le natif de Bruxelles a bien fait une apparition en duo avec Orelsan sur La Pluie, mais pas de quoi contenter des fans qui attendent plus du prodige.

S'il s'est mis en retrait musicalement, Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, en a profité pour se construire une belle petite vie de famille puisqu'il est devenu père d'un petit garçon en septembre 2018. Une magnifique nouvelle pour l'artiste, visiblement très proche de son fils, qui vit une belle relation depuis plusieurs années avec Coralie Barbier. Après une première relation médiatisée avec la présentatrice de TF1 et ancienne Miss Belgique, Tatiana Silva, en 2011, il se marie avec Coralie le 12 décembre 2015.

Un amour commun pour la mode

Leur rencontre se fait quelques années plus tôt, en 2012, via un ami commun lors d'une soirée et les débuts sont surtout professionnels. "Paul voulait son propre vestiaire, il aimait le wax africain. Je lui ai proposé de créer le sien personnalisé aux paroles de ses chansons", raconte Coralie en mars 2016 dans Libération. Un échange qui va lui permettre d'intégrer l'équipe de Stromae, pour créer et sélectionner ses tenues lors de ses shows. Une complicité va alors vite naître entre eux, et leur attrait commun pour la mode n'y est pas pour rien. Une véritable passion qui va les amener plus tard à fonder leur propre marque de vêtements !