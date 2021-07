Stromae enfin de retour : l'incroyable somme à sept chiffres qu'il devrait toucher !

Alors que sur les réseaux sociaux Stromae affiche une vie de famille parfaitement heureuse, en coulisses, le chanteur prépare son grand retour. Après avoir annoncé vouloir se retirer de l'industrie musicale, ce dernier a néanmoins changé d'avis pour le plus grand plaisir de ses fans. Et d'après les récentes informations dévoilées par le Parisien, le 16 juillet 2021, l'artiste belge va recevoir une belle somme d'argent avant la sortie de son prochain album.

Alors que son dernier album Racine Carré date de 2013, le compagnon de Coralie compte bel et bien en sortir un nouveau. Des propos qui vont de paire avec ses dires à Libération en novembre dernier puisque ce dernier avait confié ne "jamais avoir vraiment arrêté la musique (...) sauf à une période où [il] n'était vraiment pas bien". Et de poursuivre : "J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres. Un album arrivera à un moment donné, mais je n'ai pas vraiment de date." Pourtant, en ce qui concerne la date de son prochain album, le Parisien mise sur une sortie dès cet automne. Universal et Sony seraient actuellement en pleine concurrence pour le sortir. Voulant absolument obtenir les droits de ce prochain album, une prime d'un million d'euros pour la star serait en jeu pour le père de famille. Rien que ça !

Stromae, bientôt de retour sur scène

Interrogée par le Parisien, une personnalité de l'industrie du disque a d'ailleurs confié au journal : "Universal, qui a ses deux premiers disques dans son catalogue, a un avantage. Mais Sony voudrait frapper un grand coup en lui volant l'un de ses meilleurs vendeurs dont le retour est extrêmement attendu. C'est un deal de distribution, c'est lui qui produit son album. Il l'a enregistré dans le plus grand secret dans son studio près de Bruxelles. Mais on peut faire confiance au grand talent de ce garçon pour qu'il soit bon."

Et pour la suite des festivités, à savoir son prochain retour sur scène, le journal a rapporté qu'il risque de remonter sur les planches à Coachella en avril 2022 ! D'après les propos d'un programmateur au Parisien, ce retour sur scène semblerait se dérouler bien avant, lors des différents festivals d'été 2022 en Europe. En effet, ce dernier a rapporté : "Il y a beaucoup d'options, mais il devrait en faire peu et des gros en France. D'abord, parce qu'il revient en effet avec une stratégie internationale, car il y a un fort intérêt à l'étranger. Ensuite, parce que son show coûte 500 000 euros, ce qui est pas mal pour un artiste francophone." Une nouvelle qui risque de faire plaisir à ses fans !