Stromae papa : rarissime photo de son fils blondinet, adorable artiste en herbe

Coralie Barbier ne pourrait pas être plus fière de son fils. Sur Instagram, la styliste a dévoilé une toute nouvelle photo de son petit bout aux bouclettes blondes, le mardi 6 avril 2021. On aperçoit le garçonnet en plein élan de créativité, dessinant chats, bateaux et escargots sur une toile posée sur un chevalet. Âgé de 3 ans, ce blondinet dont on ne connait pas le prénom semble avoir hérité des talents d'artiste de ses parents.

"Il y a un an", précise Coralie Barbier en légende. Cette photo devrait donc rappeler de beaux souvenirs au papa du petit garçon, Stromae. D'une discrétion immense sur les réseaux sociaux, celui qui a collaboré avec Coldplay, MHD et OrelSan ne partage rien de sa paternité. Grâce à son épouse, les fans peuvent suivre de loin l'évolution de sa famille.