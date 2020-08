Que devient Stromae ?

En pause depuis 2016, Stromae se fait discret depuis désormais plus de quatre ans. Dans l'ombre, l'artiste belge a profité de ce temps plus calme pour régler des soucis de santé, développer d'autres aspects de sa carrière, mais aussi et surtout : fonder une famille.

Depuis l'immense succès de son deuxième album, Racine Carrée, Stromae est en effet devenu papa pour la première fois, d'un petit garçon né en septembre 2018, dont on ne connaît toujours pas le prénom. À de rares occasions, son épouse, la styliste Coralie Barbier, dévoile des photos du petit bout, qui s'apprête donc à fêter ses 3 ans.

Mariés depuis 2015, Coralie Barbier et Stromae sont à la tête de la marque Mosaert. Un seul titre avait découlé de cette collaboration, Défiler, musique utilisée lors du défilé de l'enseigne au Bon Marché, en avril 2018. C'est la dernière chanson en solo de l'artiste.

Ce n'est pas pour autant que Stromae a arrêté de faire de la musique. Dans l'ombre, il intervient en tant que producteur auprès de nombreux artistes : Disiz, Vitaa, Caballero & JeanJass ou encore MHD. Il a également chanté de nouveau sur le titre La Pluie d'OrelSan, en studio mais aussi sur scène. Sa dernière collaboration date de 2019 et ce duo qu'il a signé avec Coldplay pour l'album Everyday Life du groupe britannique.

Dans une longue interview accordée à Konbini, diffusée le 30 avril 2018, Stromae évoquait la sortie possible d'un album en 2020. "C'est un "si", on parle au conditionnel. Je reprends le pli, j'ai fait quelques trucs dont je suis assez fier mais de là à me mettre la pression, franchement je n'ai pas envie", expliquait-il. Il faudra donc patienter encore un peu pour espérer un jour voir sortir cet album.