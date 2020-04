Coralie Barbier enceinte de Stromae : rare photo souvenir de sa grossesse

Très secrets sur leur vie privée, Coralie Barbier et Stromae ne partagent quasiment rien de leur intimité. Retiré de la vie publique, Stromae travaille dur dans l'ombre en tant que producteur et intervient auprès de nombreux artistes : de Coldplay à Caballero et JeanJass, en passant par MHD. L'artiste belge reste donc très actif, bien qu'il n'ait pas sorti de titre depuis 2016, s'occupant également de Mosaert, la marque qu'il a créée avec son épouse, styliste.

Ensemble depuis de nombreuses années, Coralie Barbier et Stromae s'étaient mariés en décembre 2015, dans le plus grand secret dans un hôtel 4 étoiles de Belgique. Leurs 180 convives n'ont su qu'ils se rendaient à leur mariage qu'une fois arrivés sur les lieux. Quelques années plus tard, on découvrait grâce aux réseaux sociaux que la créatrice était enceinte de leur premier enfant.

Tendre souvenir de cette belle époque, Coralie Barbier a dévoilé le 21 avril 2020 une photo d'elle enceinte lors d'une séance de bronzage. Lunettes de soleil sur le nez sous un parasol, elle semblait prête à se détendre. "Il y a deux ans", légende-t-elle. Ce n'est qu'en de rares occasions qu'elle partage des photos de son fils, né en septembre 2018. On ne connaît pas encore son prénom, ni même sa date de naissance exacte.