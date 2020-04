JeanJass en deuil : il perd ses deux grands-mères à cause du Covid-19

Vendredi 17 avril 2020, JeanJass a annoncé la mort de ses deux grand-mères. Sur Instagram, l'artiste belge a dévoilé des photos de ses mamies, expliquant qu'elles étaient tristement décédées en l'espace de quelques jours. "Ma grand-mère maternelle est décédée dans son home (EHPAD) des suites du Covid-19. Elle n'a pu voir personne durant ses cinq dernières semaines de vie et nous n'avons pas pu lui dire au revoir dignement. Nous sommes privés de deuil et de recueillement. Je ne peux même pas serrer mes parents dans mes bras", déplore-t-il.

"En relativisant, je me dis qu'il n'y a rien de plus naturel que de mourir à leur âge et je sais que nous ne sommes pas seuls à vivre cette situation totalement surréaliste", poursuit le rappeur de 31 ans. Un bel hommage, mais également une manière de sensibiliser plus de personnes au bon respect des règles du confinement. "Si je partage ça avec vous, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il est primordial de respecter les mesures sanitaires si on veut revenir à une vie 'normale' le plus vite possible. Faites-le pour vous et les gens que vous aimez", ajoute-t-il.