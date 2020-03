Oxmo Puccino décoré par Vincent Cassel, devant Ludivine Sagnier

La fierté pouvait se lire dans les yeux d'Oxmo Puccino le 2 mars 2020, lorsqu'il a reçu sa médaille d'officier des Arts et des Lettres des mains de Vincent Cassel. La décoration du rappeur français de 45 ans s'est déroulée lors d'une soirée organisée à L'Hôtel du Collectionneur, situé dans le 8e arrondissement de Paris.

L'ordre des Arts et des Lettres, géré par le ministère de la Culture, récompense depuis 1957 les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Oxmo Puccino, que l'on surnomme le "Jacques Brel noir", la méritait amplement, de par la place singulière qu'il occupe dans le rap français, renforcée par les sept albums qui composent sa discographie. Sa promotion au grade d'officier des Arts et des Lettres avait été annoncée par le ministère de la Culture dès l'été dernier, par l'arrêté du 16 septembre 2019.

Oxmo Puccino (Abdoulaye Diarra de son vrai nom) avait invité plusieurs amis célèbres à assister à sa décoration : l'actrice Ludivine Sagnier, le réalisateur Ladj Ly, réalisateur des Misérables qui a décroché le César du meilleur film le 28 février dernier, les acteurs et humoristes Malik Bentalha et Alban Ivanov, l'animateur de Clique (Canal+) Mouloud Achour, la créatrice de mode Agnès b ou encore le réalisateur Kim Chapiron et l'artiste JR.

Lors de la soirée, Oxmo Puccino n'a pas pu éviter le traditionnel exercice du discours. "De mes amis qui me sont le plus chers, tous ne sont pas là ce soir, mais tout le monde est présent. Ce soir, c'est au-delà du visible que nous sommes situés, car il s'agit d'esprit. C'est l'esprit de Paris. C'est l'esprit de Paris qui est distingué ce soir et je la prends très bien. Elle consacre une famille. Ceux dont je veux qu'on se souvienne, ceux avec qui je suis entouré de lumière depuis tout ce temps et qui ont fini par marquer leur époque. Les honneurs, c'est bien pour faire la fête, c'est mieux qu'un anniversaire parce que c'est pas tous les ans. Alors cet honneur, je vais le porter avec sincérité", a-t-il déclaré devant ses invités.