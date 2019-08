Stromae très amoureux de Coralie Barbier : "Amour, encore, toujours"

Tout semble aller pour le mieux entre Stromae et Coralie Barbier, qui s'étaient mariés dans le plus grand des secrets en décembre 2015, en Belgique avec leurs familles et proches. Toujours avec la plus grande discrétion, ils avaient accueilli leur premier enfant, un petit garçon dont on ne connait pas encore le prénom, en septembre 2018. Depuis, quelques rares photos fleurissent sur le compte Instagram de la styliste, comme celle du 5 août 2019, où l'on peut voir que le bambin, qui s'apprête à fêter son premier anniversaire, a bien grandi.